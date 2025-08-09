سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8

مع بدء الاختبار التجريبي لواجهة One UI 8 على هاتف Galaxy S25 وقرب توسيعها لباقي هواتف Galaxy، أعلنت سامسونج عن إضافة أداة جديدة لمكافحة المكالمات الاحتيالية ضمن تحديثها القادم، تحمل اسم "Voice Phishing Suspected Call Alert".

كيف تعمل الميزة؟

عند الاتصال برقم غير محفوظ في جهات الاتصال، سيعرض الهاتف تنبيهًا بأن المكالمة قيد الفحص.

وإذا تم الاشتباه أو اكتشاف محاولة تصيد صوتي، ستظهر رسالة تحذير واضحة للمستخدم.

وتعتمد الميزة على بيانات وكالة الشرطة الوطنية الكورية والمعهد الوطني للتحقيقات العلمية، إضافة إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي للكشف في الوقت الفعلي.

التوفر الحالي والمستقبل

الميزة حاليًا حصرية لكوريا الجنوبية، إذ يبدو أن تعميمها عالميًا سيحتاج إلى شراكات محلية مع جهات إنفاذ القانون.

واللافت أن النظام في الوقت الحالي يعمل على المكالمات الصادرة، مع أن تطبيقه على المكالمات الواردة سيكون أكثر فائدة

ما هو "تصيد الصوت"؟

تصيد الصوت هو شكل حديث من الاحتيال، حيث ينتحل المهاجم هوية أحد أقاربك أو أصدقائك في حالة طارئة لطلب المال.

والتطور المقلق حاليًا هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات حقيقية بدقة عالية، مما يزيد من خطورة هذه الهجمات.

السياق الأوسع

تأتي خطوة سامسونج ضمن توجه أوسع في قطاع التكنولوجيا لحماية المستخدمين من المحتالين.

وعلى سبيل المثال، أضافت أبل في iOS 26 خاصية Call Screening لتصفية المكالمات والتحذير من المحتالين قبل الرد.