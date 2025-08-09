قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

مع بدء الاختبار التجريبي لواجهة One UI 8 على هاتف Galaxy S25 وقرب توسيعها لباقي هواتف Galaxy، أعلنت سامسونج عن إضافة أداة جديدة لمكافحة المكالمات الاحتيالية ضمن تحديثها القادم، تحمل اسم "Voice Phishing Suspected Call Alert".

 

كيف تعمل الميزة؟

عند الاتصال برقم غير محفوظ في جهات الاتصال، سيعرض الهاتف تنبيهًا بأن المكالمة قيد الفحص.

وإذا تم الاشتباه أو اكتشاف محاولة تصيد صوتي، ستظهر رسالة تحذير واضحة للمستخدم.

وتعتمد الميزة على بيانات وكالة الشرطة الوطنية الكورية والمعهد الوطني للتحقيقات العلمية، إضافة إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي للكشف في الوقت الفعلي.

 

التوفر الحالي والمستقبل

الميزة حاليًا حصرية لكوريا الجنوبية، إذ يبدو أن تعميمها عالميًا سيحتاج إلى شراكات محلية مع جهات إنفاذ القانون. 

واللافت أن النظام في الوقت الحالي يعمل على المكالمات الصادرة، مع أن تطبيقه على المكالمات الواردة سيكون أكثر فائدة

ما هو "تصيد الصوت"؟

تصيد الصوت هو شكل حديث من الاحتيال، حيث ينتحل المهاجم هوية أحد أقاربك أو أصدقائك في حالة طارئة لطلب المال. 

والتطور المقلق حاليًا هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات حقيقية بدقة عالية، مما يزيد من خطورة هذه الهجمات.

السياق الأوسع

تأتي خطوة سامسونج  ضمن توجه أوسع في قطاع التكنولوجيا لحماية المستخدمين من المحتالين.

وعلى سبيل المثال، أضافت أبل في iOS 26 خاصية Call Screening لتصفية المكالمات والتحذير من المحتالين قبل الرد.

One UI 8 Galaxy S25 Galaxy

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

عداد كهرباء.. أرشيفية

حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 أغسطس 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد