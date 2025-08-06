سامسونج تطلق نسخة جديدة من Bixby مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

بدأت سامسونج بتنفيذ وعدها الذي أعلنته في وقت سابق من هذا العام بتعزيز مساعدها الصوتي Bixby بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث بدأت الميزات الجديدة بالوصول إلى أجهزة تلفاز سامسونج الذكية لعام 2025 في الولايات المتحدة، ما يمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدمين.

مساعد صوتي أكثر ذكاءً وتفاعلاً

النسخة المحدثة من Bixby يمكنها الآن التعامل مع أسئلة طبيعية ومحاورات واقعية، سواء تعلقت بما يُعرض على الشاشة أو بأي موضوع عام.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بات Bixby قادرًا على فهم السياق وتتبع الحوار، مما يحوّل تجربة التفاعل إلى محادثة حقيقية تشبه التفاعل البشري.

هل تريد معرفة ارتفاع جبل إيفرست؟ فقط اسأل. هل تبحث عن قوائم تشغيل مريحة لأيام المطر؟ اسأل. بل يمكن لـ Bixby أيضًا استخراج معلومات مرتبطة بالمحتوى المعروض على الشاشة، وعرضها دون مقاطعة المشاهدة.

تحكم منزلي ذكي من شاشة التلفاز

تتعدى قدرات Bixby الجديدة مجرد الإجابة على الأسئلة، حيث أصبح بإمكانه التحكم الكامل بأجهزة المنزل الذكي المرتبطة بتطبيق SmartThings. يمكن للمستخدم الآن، ومن خلال الأوامر الصوتية فقط، إطفاء الفرن أو ضبط درجة حرارة المكيف دون مغادرة الأريكة. وبهذا تتحول أجهزة تلفاز سامسونج إلى مراكز تحكم متكاملة للمنازل الذكية.

سهولة التفعيل والبحث الذكي

تفعيل Bixby لا يتطلب أي إعدادات معقدة، فقط قل كلمة التنبيه أو اضغط على زر الميكروفون. كما تم دمج ميزة Click to Search الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف معلومات حول الممثلين أو العروض أو المواضيع المختلفة بسرعة وسلاسة، سواء كانوا يشاهدون التلفزيون المباشر، القنوات الكابلية أو عبر منصة Samsung TV Plus.

خصوصية مضمونة عبر منصة Knox

لم تغفل سامسونج عن جانب الخصوصية، إذ أكدت أن مساعد Bixby يعمل ضمن منظومة Samsung Knox، وهي نفس المنصة الأمنية المستخدمة في هواتف Galaxy، ما يعني أن بيانات المستخدم الصوتية لا يتم تخزينها على الخوادم أو حتى على التلفاز نفسه، وبالتالي تظل معلوماتك الشخصية في مأمن أثناء استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي.

متوفرة على أجهزة مختارة وتحديثات مستمرة

سيحصل على التحديث الجديد كل من أجهزة Neo QLED وOLED وThe Frame وQLED من تشكيلة تلفزيونات سامسونج لعام 2025. كما أعلنت الشركة أنها ستطلق ترقية Vision AI في أكتوبر 2025 ضمن برنامج تحديث نظام Tizen المجاني لمدة 7 سنوات، ما يعني أن المستخدمين سيحصلون باستمرار على ميزات وتحسينات ذكية جديدة.

تأخر من آبل في ترقية Siri

في حين تواصل سامسونج المضي قدمًا في تطوير ذكاءها الاصطناعي، لا تزال شركة آبل متأخرة على هذا الصعيد، إذ لم يتم حتى الآن الكشف عن أي تحديثات جذرية لمساعد Siri، خصوصًا على أجهزة Apple TV، حيث يشتكي المستخدمون من ضعف التفاعل وصعوبة تنفيذ الأوامر البسيطة مثل "إرجاع الفيديو دقيقة للوراء".

سامسونج، في المقابل، تقدم تجربة صوتية ذكية وعملية بالفعل، وتؤكد من جديد تقدمها في سباق الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة المنزلية.