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سرقة 12 ألف هاتف قابل للطي من سامسونج.. بقيمة 9.6 مليون دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سرقة 12 ألف هاتف قابل للطي من سامسونج.. بقيمة 9.6 مليون دولار

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

في تطور لافت يعكس الشعبية المتزايدة لهواتف سامسونج القابلة للطي، أفادت تقارير إعلامية أن شحنة ضخمة من هواتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 قد تم سرقتها بالقرب من مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، في عملية يُعتقد أنها من أكبر عمليات السطو على منتجات إلكترونية هذا العام.

تفاصيل الشحنة المسروقة

بحسب ما نقلته شبكة Yonhap News TV الكورية، فقد تعرضت شاحنة كانت تنقل ما يقارب 12 ألف جهاز من منتجات سامسونج للسرقة بعد وصولها إلى أحد المستودعات عقب تفريغها من الطائرة.

ووفقًا للمصادر، فقد ضمت الشحنة، نحو 5,000 هاتف Galaxy Z Fold 7 و حوالي 5,000 هاتف Galaxy Z Flip 7، بالاضافة إلى مجموعة من ساعات Galaxy Watch 8، علاوة إلى أجهزة أخرى من سلسلة Galaxy S25 وGalaxy A16.

وقدّرت قيمة الشحنة الإجمالية بنحو 13.3 مليار وون كوري، أي ما يعادل 9.6 مليون دولار أمريكي، بحسب نفس المصدر.

التحقيقات جارية.. والحاوية عُثر عليها

السلطات البريطانية سارعت بفتح تحقيق موسّع فور الإبلاغ عن السرقة. وأكدت التقارير أن الشرطة عثرت على الحاوية التي كانت تحمل الشحنة المسروقة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأجهزة قد تم استردادها بالكامل أو جزئيًا حتى الآن.

شحنات العملاء آمنة

رغم خطورة الحادثة، أوضحت التقارير أن الشحنة كانت مؤمّنة بالكامل، مما يعني أن سامسونج لن تتحمل خسائر مالية مباشرة جراء السرقة.

ولم ترد حتى الآن أي مؤشرات عن تأخير في عمليات التسليم للعملاء الذين قاموا بالطلب المسبق، إذ تؤكد المصادر أن جداول الشحن تسير كما هو مخطط لها.

تزامن مع أرقام قياسية في الطلب المسبق

تأتي هذه الواقعة في وقت كشفت فيه سامسونج عن تحقيق سلسلة Galaxy Z Fold وZ Flip لأرقام قياسية في الطلب المسبق على مستوى كوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة. 

ويُعزى هذا الإقبال إلى تصميم Galaxy Z Fold 7 الجديد، والذي يُعد أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن، بالإضافة إلى تحسينات شاشة الغلاف في هاتف Z Flip 7.

الأجهزة الفاخرة.. هدف للصوص

يرى مراقبون أن تزايد سرقات الشحنات الإلكترونية، خاصة تلك التي تضم أجهزة مرتفعة الثمن، يعكس الحاجة لتعزيز إجراءات الأمان في سلاسل الإمداد العالمية.

وتبقى هواتف سامسونج الجديدة، رغم كونها مغرية للعملاء، مغرية أيضًا للصوص.

Galaxy Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Fold 7

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