«سامسونج S25 FE»| تسريب يكشف بطارية أصغر وتصميم أنحف.. هل بدأ سباق "الهاتف الأخف"؟

في خطوة قد تثير جدلًا بين عشاق سلسلة هواتف "Fan Edition"، كشف تسريب جديد عن مواصفات هاتف Galaxy S25 FE المرتقب، والذي يبدو أنه سيأتي ببطارية أصغر من الإصدار السابق Galaxy S24 FE، وذلك ضمن استراتيجية واضحة لتقليل الوزن والسُمك.

بطارية أصغر وتصميم أخف

وفقًا لتقرير مسرّب (نقلاً عن مصدر تمّت ترجمته)، سيأتي هاتف Galaxy S25 FE ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير/الساعة، مقارنة بـ 4700 مللي أمبير/الساعة في الإصدار السابق.

هذا التراجع البسيط في السعة – بمقدار 200 مللي أمبير – يبدو أنه يهدف إلى تقليل سُمك الهاتف إلى 7.4 ملم فقط، مقارنة بـ 8 ملم في S24 FE، بالإضافة إلى تقليل وزنه إلى 190 غرامًا بدلًا من 213 غرامًا.

بين الحقيقة والخطأ المطبعي

لكن التسريب لم يمرّ دون تشكيك، فقد أشار أحد المسربين إلى أن الرقم المتداول "4500" ربما كان خطأ مطبعيًا في تقرير سابق، وكان المقصود به "4900 مللي أمبير".

أعاد هذا الالتباس إشعال النقاش حول ما إذا كانت سامسونج ستُقدِم فعلًا على تقليص سعة البطارية في هاتف موجه أساسًا للفئة المحبة للأداء القوي والسعر المعقول.

منافسة مرتقبة مع iPhone 17 Air

يتزامن هذا التسريب مع تصاعد الحديث عن هاتف iPhone 17 Air من آبل، ما يشير إلى أن سامسونج قد تستهدف بوضوح تقديم هاتف أنحف وأخف لمنافسة تصميمات آبل المستقبلية.

لكن البعض يرى أن تقليص البطارية قد يضر بواحدة من أهم ميزات سلسلة FE، وهي عمر البطارية الطويل.

التصميم لا يغيّر كثيرًا

أما من حيث الشكل، فإن الصور الواقعية المُسرّبة للهاتف تشير إلى أن تصميم Galaxy S25 FE لا يختلف كثيرًا عن سابقه. الأمر الذي يطرح سؤالًا مهمًا: هل تستحق الترقية إذا لم يكن هناك تطوير ملموس في الأداء أو الكاميرا أو البطارية؟

ولا تزال هذه المعلومات في إطار التسريبات، وقد تتغير في أي لحظة قبل الإطلاق الرسمي للهاتف، والمتوقع أن يتم خلال الربع الأول من عام 2026.

وحتى ذلك الحين، يبقى الحذر واجبًا عند التعامل مع مثل هذه الأخبار، رغم اعتمادها على مصادر مسربة موثوقة.