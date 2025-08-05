سامسونج تتغلب على أكبر عيوب Galaxy S25 Edge في الإصدار الجديد Galaxy S26 Edge

في خطوة قد تُعيد الثقة إلى سلسلة هواتف “إيدج”؛ كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج نجحت في معالجة أبرز عيوب هاتفها السابق Galaxy S25 Edge، والمتمثل في سعة البطارية المحدودة، وذلك من خلال تعزيز قدرة البطارية في هاتفها المرتقب Galaxy S26 Edge إلى 4400 مللي أمبير، وهو تحسّن ملحوظ مقارنة بسعة 3900 مللي أمبير في الإصدار السابق.

تحسن كبير في سعة البطارية

وفقًا لتقرير مسرب تم تداوله عبر مصادر تقنية موثوقة، فإن سامسونج تخطط لرفع سعة بطارية S26 Edge إلى 4400 مللي أمبير، وهي نفس سعة البطارية المستخدمة في هاتف Galaxy Z Fold 7 القابل للطي، دون التضحية بتصميم الهاتف النحيف، الأمر الذي يشير إلى تحسين هندسي دقيق داخل الجهاز.

اللافت أن هذا التحسن يأتي بالرغم من عدم وجود مؤشرات على أن الشركة انتقلت إلى استخدام بطاريات السيليكون الجديدة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول التقنية المستخدمة لدمج بطارية أكبر في جسم الهاتف.

مقارنة مع النسخة السابقة

كان Galaxy S25 Edge قد واجه انتقادات حادة بسبب سعة بطاريته المحدودة، التي اعتُبرت غير كافية لمواكبة استخدامات عام 2025، مما انعكس على ضعف مبيعاته، ودفع الكثيرين للتشكيك في جدوى إصدار S26 Edge من الأساس.

ولكن التحسين الجديد قد يُغيّر هذه النظرة جذريًا، خاصة إذا تم الحفاظ على نفس السمك والتصميم المميز.

أين يقف S26 Edge أمام المنافسين؟

تأتي هذه الأنباء في وقت تستعد فيه آبل لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 17 Air، والذي تشير الشائعات إلى أنه سيأتي ببطارية لا تتجاوز 2800 مللي أمبير فقط، ما أثار استياء بعض المتابعين.

وتعوّل آبل على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في نظام iOS 26 لإدارة الطاقة بكفاءة، ولكن يظل من غير الواضح ما إذا كان ذلك كافيًا لتعويض ضعف السعة.

مستقبل سلسلة Edge

إذا تأكدت صحة هذه التسريبات، فإن هاتف Galaxy S26 Edge قد يُشكل بديلًا مقنعًا لسلسلة "Plus"، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن هاتف بأداء بطارية قوي دون اللجوء إلى الحجم الكبير لنسخة Ultra.

ويُذكر أن بطاريات سلسلة Ultra لا تزال تحتفظ بسعة 5000 مللي أمبير منذ عدة سنوات.

ولا شك أن تحسين سعة البطارية في Galaxy S26 Edge إلى 4400 مللي أمبير يمثل خطوة استراتيجية ذكية من سامسونج، قد تسهم في استعادة ثقة المستخدمين في سلسلة Edge، وتجعل الهاتف منافسًا حقيقيًا في سوق الهواتف الذكية ذات الفئة العليا في عام 2025.