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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة تكشف عن ترقية كبيرة لهاتف Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
احمد الشريف

بدأت تتكثف التسريبات المتعلقة بهاتف سامسونج الرائد المقبل، Galaxy S26 Ultra، المقرر إطلاقه العام المقبل. 

ورغم تباين الشائعات في بعض التفاصيل، فإن تسريبًا جديدًا من المسرب الموثوق IceUniverse يشير إلى أن الهاتف قد يمثل نقلة نوعية حقيقية على مستوى التصميم والمواصفات.

تصميم أنحف وأخف… مع أبعاد أكبر

بحسب IceUniverse، من المتوقع أن يتميز Galaxy S26 Ultra بسماكة تقل عن 7 ملم، ليصبح بذلك من أنحف الهواتف الذكية المتميزة في السوق.

 كما يُرجح أن يكون الهاتف أخف وزنًا من Galaxy S25 Ultra، مما يمنحه ميزة كبيرة من حيث سهولة الاستخدام والمحمولية.

في المقابل، قد يكون الهاتف أطول وأعرض قليلًا رغم احتفاظه بنفس حجم الشاشة، وهي معلومة تثير التساؤلات حول ما إذا كانت سامسونج ستُعيد النظر في حجم الحواف المحيطة بالشاشة، وهو أمر مستبعد نظرًا لتوجه الشركة الدائم نحو تقليل الحواف.

تقنيات شاشة جديدة لتقليل الانعكاسات

التسريب يؤكد أيضًا معلومات سابقة حول اعتماد شاشة Galaxy S26 Ultra على تقنية جديدة تُعرف باسم CoE Depolarizer، إلى جانب استخدام زجاج مضاد للانعكاسات من طرف ثالث.

 هذه التقنيات يُتوقع أن تُحسن من وضوح الشاشة وسط الإضاءة العالية وتقلل من الانعكاسات المزعجة.

تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا

على صعيد التصوير، تشير المعلومات إلى أن الهاتف سيضم مستشعر ISOCELL HP2 (2026) الجديد من سامسونج للكاميرا الأساسية، وهو ما تم تداوله سابقًا.


كما يُتوقع أن يحمل الهاتف عدسة ذات فتحة عدسة فائقة الاتساع، إلى جانب كاميرا تيليفوتو 3x جديدة، وكاميرا بيريسكوب 5x محسّنة بفتحة عدسة أكبر، ما قد يحسّن الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة ويعزز من قدرات التكبير.

شحن أسرع وبطارية قوية

أما فيما يتعلق بالبطارية، فإن الشائعات السابقة كانت متضاربة. والآن، يؤكد IceUniverse أن Galaxy S26 Ultra سيأتي ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 60 واط.

وكانت شائعات سابقة قد أشارت إلى دعم 45 واط فقط (كما هو الحال في الإصدار الحالي)، أو حتى 65 واط، لتكون قوة الشحن الجديدة - إن صحّت - ترقية كبيرة في هذا الجانب.

معالجات قوية واختبارات متواصلة

من المنتظر أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، فيما يتم اختبار معالج Exynos 2600 من سامسونج داخليًا، وفقًا لما ذكره IceUniverse، ما يشير إلى احتمالية وجود نسخة بمعالج محلي في بعض الأسواق.

منافسة محتدمة مع آيفون 17 برو ماكس

إذا تحققت كل هذه المواصفات، فإن Galaxy S26 Ultra سيكون من أقوى هواتف 2026، وسيدخل في مواجهة مباشرة مع هاتف iPhone 17 Pro Max المتوقع إطلاقه في خريف العام المقبل، وربما حتى مع الجيل الذي يليه iPhone 18 Pro Max.

ومع ذلك، تظل هذه المعلومات في إطار الشائعات المبكرة، ومن غير المؤكد حتى الآن مدى دقتها.

 ويبقى ترقب الإعلان الرسمي هو السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة الكاملة حول ما تُحضّره سامسونج في الجيل القادم من هواتفها الرائدة.

Galaxy S26 Ultra Galaxy سامسونج

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