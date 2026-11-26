وجه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير لجماهير النادي الإفريقي التونسي، تقديراً لمبادرتهم الإنسانية بالتبرع بالدم لصالح مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

جوهر نبيل يوجه الشكر لجماهير النادي الإفريقي التونسي لمبادرتهم الإنسانية بالتبرع بالدم لمصابي حادث الوراق

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية والإنسانية بين الشعبين المصري والتونسي، وتجسد قيم التضامن والتكافل، وتؤكد أن الروابط الإنسانية تظل أسمى من أي منافسة رياضية.

وجاءت المبادرة من خلال رابطة أحباء النادي الإفريقي، التي أطلقت دعوة إلى الجماهير التونسية المتواجدة في مصر للمشاركة في التبرع بالدم ومساندة المصابين، بالتزامن مع وجودهم في القاهرة لمؤازرة فريقهم أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، لتقدم الجماهير التونسية نموذجاً مشرفاً في التضامن الإنساني، وتؤكد أن الرياضة رسالة تجمع الشعوب وتتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب.