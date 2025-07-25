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سامسونج على أبواب إطلاق Galaxy Tab A11 بعد ظهوره في FCC
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج على أبواب إطلاق Galaxy Tab A11 بعد ظهوره في FCC

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

يُعد العثور مؤخراً على طراز Galaxy Tab A11 Variant مزود باتصال LTE تحت رقم الطراز SM‑X135G في قاعدة بيانات FCC والإيمي IMEI؛ يؤكد أنه في طريقه إلى الأسواق قريبًا، خاصة وأن النسخة اللاسلكية (Wi‑Fi) ظُهرت مسبقًا أيضًا في بعض قواعد البيانات التنظيمية .

مواصفات معتمدة من شهادات FCC

تشير شهادات FCC إلى دعم الجهاز لتقنيات GSM، وWCDMA، وLTE، إلى جانب اتصال Wi‑Fi مزدوج النطاق (2.4/5 GHz)، وبلوتوث داخلي متكامل.

واختُبر الهاتف مع بطاريات من نوعين Li‑ion (HQ‑3565S وHQ‑6739SDS) بسعة مدرجة حوالي 4,980 mAh وتقييم نموذجي يصل إلى 5,100 mAh، إضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط عبر شاحن EP‑T1510 المألوف في أجهزة سامسونج من الفئة الاقتصادية .

استمرارية المعالج من الأجيال السابقة

بحسب تحليلات برمجيات جهاز Galaxy Tab A11، فإن الهاتف من المنتظر أن يستخدم معهداً MediaTek MT8781، وهو نفسه المعتمد في Tab A9 (المعروف بـHelio G99)، مما يعكس توجه سامسونج نحو تقديم أداء متقن ومستقر بتكلفة أقل، دون تغييرات جوهرية في العتاد مقارنة بالجيل السابق.

 

توقعات قُرب الكشف الرسمي

رغم أن سامسونج لم تكشف رسميًا عن الجهاز، فإن ظهوره المستمر في قواعد شهادات مثل Wi‑Fi Alliance وNemko وFCC وIMEI يعزز من مؤشرات قرب الإعلان الرسمي.

تشير التقارير إلى احتمال أن يصاحب كشفه إطلاق Galaxy Tab S11 في الفترة ذاتها، خاصة ضمن حدث سامسونج المرتقب في سبتمبر 2025 .

ظهور Galaxy Tab A11 في قواعد بيانات FCC وIMEI يعكس أن سامسونج تستعد لطرح جهاز هو الشقيق الجديد لـTab A9 ضمن الفئة الاقتصادية. 

يتميز بدعم الشبكات وخيارات الاتصال الحديثة بطارية بحجم 5,000 mAh، شحن سريع 15 واط، وعتاد صلب يعتمد على معالج Helio G99 المنتمي لسلسلة MediaTek.

ومع هذه المعطيات المتوفرة، يبدو الإطلاق وشيكًا، ومن المتوقع أن يكون الجهاز اختيارًا موثوقًا لمن يرغب في تابلت بسعر معقول وأداء يومي مستقر.

سامسونج Mediatek Galaxy

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