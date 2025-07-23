بميزات احترافية.. سامسونج تطلق سلسلة هواتف جديدة |إليك أهم مواصفاتها

بعد أن تخلّت سامسونج عن بعض هواتف Galaxy A العام الماضي، تُقدّم الآن سلسلة Galaxy A كاملةً عالميا وليس فقط هاتف Galaxy A56 لذا، فقد تجاوزت سامسونج توقعاتها هذه المرة، والآن، يُمكن للعملاء الاختيار بين هواتف Galaxy A26 و Galaxy A36 و Galaxy A56 .

سلسلة Samsung Galaxy A

وتتوفر الهواتف الثلاثة الآن على متجر سامسونج الإلكتروني الرسمي و يبدأ سعر هاتف Galaxy A56، الرائد في فئته، من 499 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت، ويتوفر باللونين الرمادي الفاتح والرمادي الجرافيتي.

أما بالنسبة لهاتف Galaxy A36، فهو متوفر باللونين الأسود والأرجواني، بسعر يبدأ من 399 دولارًا أمريكيًا لإصدار 128 جيجابايت، بينما يطلب هاتف Galaxy A26 سعر 299 دولارًا أمريكيا.