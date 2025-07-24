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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تابلت خارق من سامسونج يغزو الأسواق .. إليك أهم المواصفات

جهاز لوحي
جهاز لوحي

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد من سامسونج عالي المواصفات فيمكنك التفكير في  Galaxy Tab S11 و إليك أهم مواصفاته و ما تحتاج لمعرفته.

 جهاز Samsung Galaxy Tab S11

رُصد جهاز Galaxy Tab S11 الجديد من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي مؤخرًا على قاعدة بيانات UL Demko، وهو يحمل أرقام الطرازات "SM-X736B" و"SM-X736N" و"SM-X730" و"SM-X736C". يُرجَّح أن هذه الأرقام مخصصة لإصدارات مختلفة، والتي ستُطرح في أوروبا، بما في ذلك فنلندا وفرنسا والدنمارك والسويد وغيرها. 

لا تزال المعلومات المتعلقة بالجهاز اللوحي الرائد قليلة ، ولكنه سيدعم تقنية الشحن السريع الرائدة من سامسونج بقدرة 45 واط.


سلسلة سامسونج جالكسي تاب S10
 

تم رصد طراز آخر من سلسلة Galaxy Tab S11 على منصة GeekBench الشهر الماضي بمعالج Dimensity 9400+ ، وهو المعالج الرائد من MediaTek. 

أشارت التسريبات أن هذا الطراز هو Galaxy Tab S11 Ultra الذي ظهر في منصة اختبارات الأداء الشهيرة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 16.

لذا، قد يكون الطراز الذي رُصد في شهادة UL Demko هو Galaxy Tab S11 Ultra.

 أما الجيل السابق من سلسلة Galaxy Tab S10، فقد تخطّى الطراز الأساسي، وأصدر فقط Tab S10+ وGalaxy Tab S10 Ultra و قد تُكرّر سامسونج هذه الاستراتيجية مع أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة أيضًا.

جهاز لوحي جهاز Galaxy Tab S11 الشحن السريع الجهاز اللوحي Galaxy Tab S10

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