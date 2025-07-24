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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأنحف تصميم وأقوى معالج.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 Edge
لمياء الياسين


لفت هاتف سامسونج فائق النحافة Galaxy S25 Edge الأنظار بسمكه الرفيع للغاية الذي يبلغ 5.8 مم، ولكنه جاء أيضًا بعيب كبير، وهو سعة البطارية. تشير شائعة جديدة إلى أن Galaxy S26 Edge سيتألق في التصميم والبطارية.

سامسونج جالكسي S25 إيدج
 

على الجانب الآخر لم يحقق هاتف Galaxy S25 Edge النجاح الكبير الذي كانت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة تأمله، نظرًا لسعره الباهظ وعمر بطاريته الضعيف. لكن الشركة لم تستسلم بعد، إذ تشير شائعات جديدة من Ice Universe إلى أن هاتف S26 Edge القادم سيحمل تحسينات ملحوظة. وكما هو متوقع، أول ما قد تعمل سامسونج على إصلاحه هو سعة البطارية التي ستزيد من عمرها.
وفي المقابل ، تمتد هذه التحسينات إلى التصميم أيضًا. فقد كان هاتف Galaxy S25 Edge نحيفًا وخفيفًا بالفعل، ولكن وفقا للتسريبات من المتوقع أن  يكون هاتف Galaxy S26 Edge أكثر

نحافة

 

مواصفات  هاتف S25 Edge 

 يتميز هاتف S25 Edge بهيكل فائق النحافة بسمك 5.8 مم ووزن 163 جرامًا فقط. لذا، على الرغم من شاشته الأطول من هاتف Galaxy S25 الأساسي، إلا أنه كان يتمتع بوزن مماثل تقريبًا. فقد وضعت سامسونج معالجًا رئيسيًا وكاميرا S25 Ultra في هذا الهيكل النحيف والخفيف وإضافةً إلى عيوبه، طرحت سامسونج هذا الهاتف الرائد بسعر يبدأ من 1,099 دولارًا أمريكيًا. هذا جعله غير عملي للمستخدمين المحترفين وغير متاح للجمهور الأوسع. على الرغم  أن هذه التحسينات ستجعله هاتفًا جذابًا، حتى مع سعره الباهظ.

هاتف سامسونج Galaxy S26 هاتف Galaxy S25 Edge كاميرا S25 Ultra

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