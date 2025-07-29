أرخص هاتف ذكي من سامسونج يغزو الأسواق قريبا.. إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف سامسونج الذكي الجديد ذو الأسعار المعقولة Galaxy A17 والذي ظهر مؤخرًا في العديد من التسريبات الجديدة، بتصميم بسيط وأنيق.

سامسونج جالكسي A17

على الجانب الآخر نُشرت مؤخرا العديد من الصور الرسمية للهاتف في أحدث تقرير من AndroidHeadlines . ومن المرجح أن يُصنّف هاتف سامسونج الجديد Galaxy A17 كأرخص هاتف ذكي من سامسونج يستهدف شريحةً اقتصادية.

يتميز هاتف A17 بتصميم أنيق وبسيط مع حواف مسطحة، فهو يأتي بتصميم عصري يُحاكي طُرز سامسونج الأغلى ثمنًا.



مواصفات هاتف Samsung Galaxy A17



في الوقت نفسه، يبدو أن الواجهة الأمامية تتميز بفتحة على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي

ومن جانبها تعمل سامسونج على نسختين من هاتف Galaxy A17، تتضمنان إصدارًا يدعم شبكات الجيل الرابع (4G) و5G.

في مايو 2025، قد ظهر هاتف Galaxy A17 4G على منصة GeekBench، مزودًا بمعالج MediaTek Helio G99، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 15 كما يأتي مزود بمعالج Exynos 1330 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

إلا أن أحدث تقرير يزعم أن سامسونج ستعزز المعالج بمعالج Exynos 1380 الأقوى ويضيف التقرير أن الكاميرا الخلفية ستحتوي على كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (5 ميجابكسل واسعة الزاوية و2 ميجابكسل ماكرو)، بينما تتميز الكاميرا الأمامية بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الهاتف الاقتصادي ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط. ومن المرجح أن تعلن سامسونج عن هذا الطراز بسعر أقل من 200 دولار أمريكي.