أعلن نادي ليدز يونايتد، رسمياً، /الخميس/، تمديد عقد مهاجمه دومينيك كالفيرت لوين حتى عام 2029.

وذكر النادي أن اللاعب وقع عقداً يمتد لعامين ونصف في ملعب "إيلاند رود"، مما يضمن بقاءه في النادي حتى صيف عام 2029.

وانضم كالفيرت لوين لصفوف "الوايتس" (ليدز يونايتد) إلى ليدز يونايتد في صفقة انتقال حر في 15 أغسطس 2025 بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2028 بعد نهاية عقده مع إيفرتون.

وجاء هدفه الأول بقميص ليدز بعد مباراتين فقط، حيث ارتقى عالياً ليحول كرة عرضية برأسه إلى داخل الشباك، في المباراة التي انتهت بفوز ليدز 3-1 خارج الديار على وولفرهامبتون.

كما شهدت مواجهة مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" تسجيله هدفاً من مسافة قريبة، وهو ما كان بداية لسلسلة تألق لافتة للمهاجم، حيث نجح في التسجيل في ست مباريات متتالية. وشملت هذه السلسلة أهدافاً في مرمى تشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى ثنائية في شباك كريستال بالاس على ملعب "إيلاند رود".

وبفضل أدائه المذهل في شهر ديسمبر 2025، توّج دومينيك بجائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب من ليدز يونايتد يحصل على هذه الجائزة منذ عام 2001.

واختتم كالفيرت- لوين موسم 2025/2026 برصيد 15 هدفاً في جميع المسابقات، مساهماً في بقاء الفريق ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز باحتلاله المركز الرابع عشر، كما ساعد الفريق في الوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ 39 عاماً.

وقاد ذلك التألق كالفيرت لوين للعودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي، حيث شارك في مباراة ودية ضد أوروجواي في شهر مارس الماضي، مسجلاً بذلك مشاركته الدولية الثانية عشرة مع "الأسود الثلاثة".

وفي الموسم الحالي، واصل كالفيرت-لوين تقديم مستوياته المميزة؛ إذ افتتح سجله التهديفي بهدف التعادل أمام برينتفورد، وسجل ثنائية في مرمى نيوكاسل، وهدفاً في شباك مانشستر يونايتد على ملعب "إيلاند رود"، قبل أن ينجح في تسجيل ركلة جزاء في مرمى تشيلسي يوم السبت الماضي.

ولم يقتصر تأثيره على التسجيل فحسب، بل ساهم أيضاً في تألق زملائه؛ حيث لعب دوراً محورياً في الهدف الذي سجله نواه أوكافور ليمنح الفريق الفوز على توتنهام هوتسبير، كما صنع هدفاً آخر لزميله نفسه خلال الفوز الرائع للفريق بنتيجة 4-1 على ملعب "ستامفورد بريدج" ضد تشيلسي الأسبوع الماضي.

وخلال التوقف الدولي في أكتوبر الماضي، تم استدعاء كالفيرت لوين (29 عاماً) مجدداً إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي تحت قيادة توماس توخيل وذلك للمشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا والتشيك. وفي أحدث استدعاء له في شهر نوفمبر من العام الحالي، ساهم كالفيرت لوين في تحقيق الفوز على أبطال العالم المنتخب الإسباني بنتيجة 3-2 على أبطال العالم، وذلك على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو".