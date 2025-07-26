منافس سامسونج الجديد.. إنفينيكس تطلق Hot 60 Pro+أنحف هاتف ببطارية ضخمة

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، رسميا عن هاتفها الجديد Infinix Hot 60 Pro+، الذي يمزج بين النحافة الفائقة وسعة البطارية الكبيرة، ليضع نفسه في منافسة مباشرة مع أجهزة الفئة العليا مثل سامسونج Galaxy S25 Edge.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف Infinix Hot 60 Pro+ بهيكل فائق النحافة وتصميم منحني من الأطراف، مع الحفاظ على أداء بطارية ممتاز وهو أمر نادر في هذه الفئة.

ماذا يميز Infinix Hot 60 Pro+؟



في الوقت الذي بدأت فيه الهواتف النحيفة تعود إلى الواجهة، تدخل إنفينيكس المنافسة بقوة مع Hot 60 Pro+، الذي يروج له كـ أنحف هاتف ذكي في السوق مزود ببطارية 5160 مللي أمبير.



وللمقارنة، فإن Galaxy S25 Edge حاز على إعجاب المستخدمين بجسمه النحيف الذي يبلغ 5.8 ملم ووزنه الخفيف 163 جرام، أما Infinix Hot 60 Pro+ فيأتي بسمك 5.95 ملم فقط، لكنه يتفوق في الوزن عند 155 جراما، ما يجعله أخف حتى من هاتف سامسونج.

مواصفات إنفينيكس Infinix Hot 60 Pro+



رغم نحافة الجهاز، لم تتخل إنفينيكس عن تجربة الشحن السريع، حيث يدعم الهاتف شحنا سلكيا بقوة 45 وات.



من الأمام، يحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED منحنية بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وسطوع مذهل يصل إلى 4500 شمعة، مع حماية Gorilla Glass 7i.



في الخلف، يضم الهاتف كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل، وكلا الجهتين تحتويان على فلاش LED مزدوج.

رغم التصميم الجذاب والمواصفات المتقدمة في الشاشة والكاميرا، إلا أن الأداء قد لا يرضي محبي المهام الثقيلة، إذ يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G200، وهو معالج من الفئة الاقتصادية.

يقدم الهاتف أداء مقبولا للاستخدام اليومي، لكنه لا يقارن بمعالج Snapdragon 8 Elite الموجود في Galaxy S25 Edge.

يأتي الهاتف مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وهي مواصفات محترمة ضمن فئة السعر المتوسط، كما يتميز بإطار معدني وظهر مصنوع من ألياف النانو، ما يعزز متانته وأناقة مظهره.

لم تكشف إنفينيكس حتى الآن عن السعر الرسمي للجهاز، لكن تم الإعلان عن ألوان متعددة تشمل البنفسجي ةالأخضر والأصفر وأمواج المرجان والأسود والفضي.