سامسونج تؤجل إطلاق One UI 8 لهواتف Galaxy S25 وتواصل الاختبارات

وصل هاتفا سامسونج الجديدان Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 إلى الأسواق مزودين بواجهة One UI 8 المستندة إلى نظام Android 16 بشكل افتراضي، بينما كان من المتوقع أن تكون سلسلة Galaxy S25 هي التالية للحصول على التحديث المستقر، إلا أن سامسونج لم تنتهِ بعد من الاختبارات التجريبية لتلك السلسلة.

تحسينات ذكية في One UI 8

رغم أن One UI 8 لا يجلب تغييرات جذرية كما فعلت One UI 7 سابقًا، إلا أنه يأتي بتحسينات ذكية تشمل أداءً أكثر سلاسة وتجربة استخدام محسّنة.

يتضمن التحديث إصدارًا جديدًا من واجهة DeX، وتحديثات على أدوات Good Lock، إلى جانب تطويرات في ميزات Now Brief وNow Bar، بالإضافة إلى مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

استمرار الاختبارات على Galaxy S25

بدأ البرنامج التجريبي لتحديث One UI 8 على هواتف Galaxy S25 في مايو الماضي، وكانت سامسونج تُرسل إصدارًا تجريبيًا جديدًا تقريبًا كل أسبوعين.

ومع ذلك، مر شهرٌ كامل منذ إصدار النسخة التجريبية الثالثة، ما جعل الكثير من المستخدمين يتوقعون أن النسخة المستقرة ستصل قريبًا.

لكن، بحسب إعلان رسمي على المنتدى الكوري الخاص بالشركة، فإن سامسونج ستُطلق النسخة التجريبية الرابعة خلال الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن التأخير هدفه ضمان تجربة خالية من الأعطال، مع تقديم اعتذار للمستخدمين عن التباطؤ في الجدول الزمني.

هواتف Galaxy S24 تقترب من التحديث

رُصد إصدار جديد من واجهة One UI 8 على خوادم الاختبار الخاصة بسامسونج في الولايات المتحدة وكندا لهواتف Galaxy S24، ما يشير إلى اقتراب وصول التحديث لتلك الأجهزة أيضًا، وإن لم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق النسخة المستقرة حتى الآن.

مقارنة مع سياسة التحديث لدى Apple

تعاني سامسونج من انتقادات متكررة بسبب الجدول الزمني غير المنتظم لإطلاق التحديثات، خاصة مع الفارق الزمني القصير بين إصدار One UI 7 مع Galaxy S25 ثم إصدار One UI 8 مع الهواتف القابلة للطي الجديدة.

وعلى النقيض، تعتمد Apple جدولًا واضحًا ومحددًا لإطلاق تحديثات iOS، حيث تُعلن عن الإصدارات الجديدة في مؤتمر WWDC، ثم تطرحها رسميًا بالتزامن مع إطلاق هواتف iPhone الجديدة في الخريف، ما يمنح المستخدمين وضوحًا أكبر حول توقيت التحديثات.