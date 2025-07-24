أخبار التكنولوجيا .. بأنحف تصميم وأقوى معالج سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد و إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولماذا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأنحف تصميم وأقوى معالج.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

لفت هاتف سامسونج فائق النحافة Galaxy S25 Edge الأنظار بسمكه الرفيع للغاية الذي يبلغ 5.8 مم، ولكنه جاء أيضًا بعيب كبير، وهو سعة البطارية. تشير شائعة جديدة إلى أن Galaxy S26 Edge سيتألق في التصميم والبطارية.

بمعالج قوى وقدرة شحن جبارة .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف Xiaomi 16 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد يمكنك التفكير في هاتف شاومي 16 ألترا والذي يأتي بالعديد من التحسينات الملحوظة مقارنةً بسلسلة الهواتف التي تسبقه، وذلك مع قفزة نوعية في التصوير وسعة البطارية.

كشفت العديد من الشائعات على موفع Weibo عن بعض التحسينات المحتملة للهاتف فسيحصل هاتف Xiaomi 16 Ultra على ترقيات في ثلاث من كاميراته

أيهما تختار ولماذا ؟ OnePlus Pad Lite أو Oppo Pad SE

كثيرة هي أنواع الأجهز اللوحية في الأسواق يمكنك التفكير في شراء أكثر من جهازمع إطلاق مثل جهاز OnePlus Pad Lite ، و يبدو هذا الجهاز اللوحي الجديد ذو الميزانية المحدودة مطابقًا لجهاز Oppo Pad SE ، الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر من التصميم إلى المكونات، تُعد أوجه التشابه مذهلة.

بتصميم مذهل ومزايا احترافية .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف Y400 5G

من المرجح أن تُعلن شركة فيفو عن هاتفها الذكي Vivo T4R بنهاية هذا الشهر . ويُقال أيضًا إن الشركة تعمل على هاتف Y400 5G. ومن المتوقع إطلاقه مطلع أغسطس، وقد ظهرت عدة تفاصيل عن الهاتف قبل إطلاقه.

أندرويد 16 سيكون آخر تحديث رئيسي لهذه الأجهزة.. هل هاتفك منهم؟

وصل نظام أندرويد 16 من جوجل قبل أشهر من موعد إصداره المعتاد. وهو متاح بالفعل لهواتف جوجل بيكسل، وتستعد علامات تجارية أخرى، منها موتورولا، لإطلاقه. وقد بدأت موتورولا بالفعل بدعوة المستخدمين لتجربة النسخة التجريبية من أندرويد 16، وستبدأ قريبًا بطرح النسخة المستقرة.

مع تحديث أندرويد 16، ستصل العديد من أجهزة موتورولا إلى نهاية عمرها الافتراضي. هذا يعني أنها ستقضي بقية عمرها تعمل بنفس إصدار أندرويد. أعددنا قائمة بهذه الأجهزة. اطلع عليها أدناه لمعرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى الترقية العام المقبل.