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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تختار ولماذا ؟ OnePlus Pad Lite أو Oppo Pad SE

الأجهز اللوحية
الأجهز اللوحية
لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الأجهز اللوحية في الأسواق يمكنك التفكير في شراء  أكثر من جهازمع إطلاق مثل جهاز OnePlus Pad Lite ، و يبدو هذا الجهاز اللوحي الجديد ذو الميزانية المحدودة  مطابقًا  لجهاز Oppo Pad SE ، الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر من التصميم إلى المكونات، تُعد أوجه التشابه مذهلة.


 

جهاز ون بلس باد لايت
 

من النظرة الأولى، يصعب ملاحظة أي فرق بين الجهازين اللوحيين، باستثناء شعاري العلامتين التجاريتين. يتميز كلٌّ من OnePlus Pad Lite وOppo Pad SE بتصميمين ثنائيي اللون، لكن الأول يتوفر بلون أزرق  بينما يتوفر الثاني باللونين الفضي والأزرق .

في الواجهة الأمامية، يتميز الهاتفان بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 11 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وسطوع ذروة 500 شمعة. 


أوبو باد SE

يعمل الجهازان اللوحيان بمعالج MediaTek Helio G100. عادةً ما نجد هذا المعالج في الهواتف الذكية الاقتصادية. ولكن يعد أول اختلاف طفيف بين الطرازين فقد يجمع OnePlus Pad Lite بين المعالج وذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت. 

أما Oppo Pad SE، فيتوفر بثلاثة خيارات تخزين 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت وبجانب هذا الاختلاف الطفيف في إصدارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، تبقى بقية المواصفات متطابقة فستحصل على بطارية ضخمة بسعة 9,340 مللي أمبير/ساعة في جهاز OnePlus Pad Lite الجديد، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط، مثل Oppo Pad SE. 

أما بالنسبة للمواصفات البصرية، فتظل الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل دون تغيير.
ومن جانبها أعلنت OnePlus مؤخرًا عن طراز Pad Lite بسعر يبدأ من 15,999 روبية هندية لنسخة WiFi فقط بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت. بينما يبلغ سعر نسخة LTE بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 17,999 روبية

.أسعار أجهزة أوبو 

يبدأ سعر جهاز Oppo Pad SE الأساسي بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، المزود بتقنية WiFi فقط، من 13,999 روبية هندية، بينما يبلغ سعر إصدار LTE بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 15,999 روبية هندية. أما الإصدار الأعلى بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، والمُزود بتقنية LTE، فيبلغ سعره 16,999 روبية هندية. وبينما تُقدم OnePlus بعض العروض المصرفية وخصومات عند الإطلاق، فإن إصدار Oppo من الجهاز اللوحي أرخص بكثير. فبنفس سعر 15,999 روبية هندية، ستحصل على دعم LTE على Oppo، بينما يُباع إصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر أقل بـ 1,000 روبية هندية. لذا، فأنت على الأرجح تدفع ثمن العلامة التجارية فقط.

جهاز OnePlus Pad Lite الجهاز اللوحي ذاكرة تخزين الكاميرا الخلفية جهاز Oppo Pad SE

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