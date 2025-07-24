أندرويد 16 سيكون آخر تحديث رئيسي لهذه الأجهزة.. هل هاتفك منهم؟

وصل نظام أندرويد 16 من جوجل قبل أشهر من موعد إصداره المعتاد. وهو متاح بالفعل لهواتف جوجل بيكسل، وتستعد علامات تجارية أخرى، منها موتورولا، لإطلاقه. وقد بدأت موتورولا بالفعل بدعوة المستخدمين لتجربة النسخة التجريبية من أندرويد 16، وستبدأ قريبًا بطرح النسخة المستقرة.

مع تحديث أندرويد 16، ستصل العديد من أجهزة موتورولا إلى نهاية عمرها الافتراضي. هذا يعني أنها ستقضي بقية عمرها تعمل بنفس إصدار أندرويد. أعددنا قائمة بهذه الأجهزة. اطلع عليها أدناه لمعرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى الترقية العام المقبل.

هواتف موتورولا

ستحصل هواتف موتورولا هذه على Android 16 باعتباره ترقيتها الرئيسية النهائية

موتورولا إيدج 40 برو

موتورولا إيدج (2024)

موتورولا ثينك فون

موتورولا رازر 2023 / رازر 40

موتورولا رازر+ 2023 / رازر 40 الترا

موتورولا موتو باد 60 برو

موتورولا موتو جي 85

موتورولا موتو جي55

موتورولا موتو جي 35

تعتمد القائمة أعلاه بشكل أساسي على سياسة تحديث برامج موتورولا. إذا كان جهازك مدرجًا في القائمة، فقد تحتاج إلى الترقية في وقت ما من العام المقبل لمواصلة تلقي أحدث الميزات والتحسينات.

متى ستبدأ موتورولا في طرح تحديث Android 16؟



تعد موتورولا أبطأ قليلاً من نظيراتها في طرح برامجها. فلا تزال الشركة تعمل على إصدار تحديث أندرويد 15 الذي صدر العام الماضي للعديد من الهواتف، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن التحديث القادم بعيد. في الواقع، بدأت موتورولا بالفعل بدعوة المشاركين لتجربة النسخة التجريبية من أندرويد 16، لكن المقاعد محدودة جدًا، وهي مخصصة لمناطق وأجهزة محددة فقط.

أما بالنسبة لموعد الإصدار، فلم تُعلن عنه موتورولا بعد، وربما لن تُعلن عنه إطلاقًا. لن نُعلم به إلا عند وصول التحديث إلى الجهاز. مع ذلك، واستنادًا إلى الإصدارات السابقة، يُمكن لمستخدمي موتورولا توقع إطلاق أندرويد 16 في وقتٍ قريب من سبتمبر أو أكتوبر.