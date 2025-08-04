Galaxy S25 FE.. تسريب كامل يكشف لماذا يبقى الاختيار الذكي

ظهرت أول صورة حقيقية مسرّبة من قاعدة Wireless Power Consortium بتاريخ 8 يوليو 2025، وتظهر الجهاز بتصميم يشبه Galaxy S24 FE ولكن أكثر نحافة: قياسه 7.4 مم مقارنة بـ8 مم في الجيل السابق، ووزنه نحو 190 جرامًا بدلًا من 213 غم.

يوجد بالشاشة مسطحة، فتحات كاميرا مصغّرة وشاشة بُحافات رفيعة، ما يقلل الحجم العام دون التضحية بالأداء.

شاشة Dynamic AMOLED كبيرة وسريعة

تشير التسريبات إلى شاشة 6.7‑بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 2600 nits، مع تقنية LTPO لتعديل معدل التحديث بما يُعزّز كفاءة استهلاك البطارية، مما يعطي سلاسة بصرية ممتازة دون استنزاف الطاقة.

معالج Exynos 2400 وواجهة One UI 8

يعتمد الهاتف على شريحة Exynos 2400 (أو نسخة Exynos 2400e حسب بعض المصادر)، مدعوماً بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8 التي تدعم ميزات الذكاء Galaxy AI. وستُدعم الأجهزة لمدة تصل إلى 7 سنوات من التحديثات، بما يعزز القيمة الطويلة للمستخدمين .

ذاكرة 8GB ومساحة تخزين حتى 256GB

لن تتغير خيارات الذاكرة بشكل كبير، إذ سيأتي الجهاز بإصدارات 8GB RAM مع 128GB أو 256GB تخزين داخلي. ورغم أن البعض يرى أن هذا الحد الأدنى قد لا يكون مستقبليًا كفاية، فالسِعر المتوقع (حوالي 600‑700 دولار) لا يزال يجعل هذا الرقم منطقيًا ضمن فئة Fan Edition.

كاميرات محسّنة بشفافية

يُتوقع أن تحمل S25 FE إعدادًا ثلاثيًا خلفيًا: 50MP العدسة الرئيسية مع OIS، 12MP Ultra‑Wide، و8MP Telephoto بتكبير بصري ×3 وOIS أيضًا، مع كاميرا أمامية محسّنة بدقة 12MP بدلاً من 10MP في الجيل السابق، مما يعكس تركيزًا واضحًا على جودة التصوير الأمامي .

بطارية – تحسينات ملحوظة رغم التخفيض

التسريبات اختلفت حول سعة البطارية، فقد ذُكر 4,500mAh و4,900mAh، لكن الأكثر دعمًا ومصداقية هو 4,900mAh، وهو تحسّن بسيط مقارنةً بـ4,700mAh في S24 FE. كما تمت ترقية سرعة الشحن إلى 45W سلكي ووصل دعم الشحن اللاسلكي إلى 15W Qi2 (قد يتطلب غلافًا خاصًا) .

المواصفات الفنية بإيجاز

الأبعاد والوزن: 161.3 × 76.6 × 7.4 مم، وزن 190 غم

شاشة: 6.7″ Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، LTPO، حتى 2600nits

المعالج: Exynos 2400

الذاكرة والتخزين: 8GB + 128/256GB

الكاميرات: 50MP + 12MP + 8MP خلفية، 12MP أمامية

البطارية والشحن: 4,500‑4,900mAh، 45W سلكي، 15W لاسلكي Qi2

المقاومة: IP68، Gorilla Glass Victus

الواجهة: One UI 8 على Android 16، دعم Galaxy AI و7 سنوات من التحديثات.

موعد الإطلاق المتوقع

إذا حافظت سامسونج على الجدول الزمني المعتاد، من المتوقع أن يكشف عن S25 FE بين نهاية أغسطس وبداية سبتمبر 2025، بالتزامن مع سلسلة Galaxy Tab S11، مما يجعله متاحًا مبكرًا مقارنةً بالجيل الماضي .

الخلاصة

يبدو Samsung Galaxy S25 FE كتحسين مدروس وليس تحولًا جذريًا: تصميم أرق وأخف، شاشة أكثر كفاءة، شحن أسرع، وكاميرا سيلفي محسّنة.

مع استمرار الالتزام بتنزيل تحديثات النظام طويلة الأمد، فمن المتوقع أن يكون خيارًا جذابًا لمن يبحث عن تجربة رائدة بسعر معتدل ضمن نافذة Fan Edition. إطلاق قوي لهاتف يوازن بين الأداء والاقتصاد، مع دعم الذكاء Galaxy AI كتاج على قيمة سلسلة S25