قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف الشمس.. 9 دول عربية على موعد مع ظلام كامل فى عز النهار
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
نشر مقاطع مخلة..ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة
من قلب الصحراء لـ العالمية..أبو العينين يكشف كيف تحولت كليوباترا إلى علامة صناعية؟
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي .. إليك أهم مواصفات جهاز Galaxy Tab S11 اللوحي

جهاز Galaxy Tab S11 Ultra
جهاز Galaxy Tab S11 Ultra
لمياء الياسين

من المتوقع أن يكون جهاز سامسونج اللوحي القادم جالاكسي تاب إس 11 ألترا جهازًا لوحيًا قويًا آخر، حيث كشفت العديد من التسريبات  عن وجود بطارية أكبر قليلًا وتصميم أكثر أناقة. ورغم أن هذه التحديثات تبدو متواضعة نظريًا، إلا أنها قد تُترجم إلى مزايا ملموسة في الاستخدام اليومي.

جالاكسي تاب S10 ألترا
 

حصل جهاز Galaxy Tab S11 Ultra على شهادة اعتماد ببطارية بسعة 11,600 مللي أمبير/ساعة، وهي أكبر بقليل من سعة 11,200 مللي أمبير/ساعة الموجودة في جهاز Tab S10 Ultra العام الماضي.

 أشارت تسريبات سابقة إلى سعة أعلى قليلاً، وتحسن طفيف في عمر البطارية. كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 45 واط، تمامًا مثل سابقه، مما يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى شاحن جديد، ولكن لا ينبغي توقع شحن أسرع أيضًا.

سيتوفر الجهاز بإصدارات متعددة، بما في ذلك إصدار يدعم شبكات Wi-Fi فقط، وإصدار يدعم شبكات 5G+ Wi-Fi، وإصدار خاص بكوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9400+، الذي يُحسّن الأداء بشكل ملحوظ مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسوميات (GPU) مكونة من 12 نواة، ونواة رئيسية Cortex-X925 بتردد 3.73 جيجاهرتز.

ميزات جهاز Galaxy Tab S11 Ultra 

سيُشحن جهاز Galaxy Tab S11 Ultra بنظام Android 16 وواجهة One UI 8 فور إطلاقه. كما يتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وتصميم أنيق، مع شق أصغر وإزالة شريط شحن قلم S Pen المرئي من الخلف، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا بشكل عام.

مع توقع إطلاقه في أكتوبر 2025، من المتوقع أن ينافس جهاز Tab S11 Ultra الأجهزة اللوحية الفاخرة الأخرى.

جهاز سامسونج جهاز سامسونج اللوحي عمر البطارية شحن أسرع شبكات Wi Fi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

جوائز التميز

حصول 3 وحدات سكتة دماغية بالمستشفيات التعليمية على جوائز التميز من المنظمة العالمية

هجن الطماطم

إنجاز جديد.. الزراعة تقدم هجن طماطم مصرية بإنتاجية عالية

وزارة الصحة

الصحة تبدأ المرحلة الثانية للتحول الرقمي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد