قبل الإطلاق الرسمي .. إليك أهم مواصفات جهاز Galaxy Tab S11 اللوحي

من المتوقع أن يكون جهاز سامسونج اللوحي القادم جالاكسي تاب إس 11 ألترا جهازًا لوحيًا قويًا آخر، حيث كشفت العديد من التسريبات عن وجود بطارية أكبر قليلًا وتصميم أكثر أناقة. ورغم أن هذه التحديثات تبدو متواضعة نظريًا، إلا أنها قد تُترجم إلى مزايا ملموسة في الاستخدام اليومي.

جالاكسي تاب S10 ألترا



حصل جهاز Galaxy Tab S11 Ultra على شهادة اعتماد ببطارية بسعة 11,600 مللي أمبير/ساعة، وهي أكبر بقليل من سعة 11,200 مللي أمبير/ساعة الموجودة في جهاز Tab S10 Ultra العام الماضي.

أشارت تسريبات سابقة إلى سعة أعلى قليلاً، وتحسن طفيف في عمر البطارية. كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 45 واط، تمامًا مثل سابقه، مما يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى شاحن جديد، ولكن لا ينبغي توقع شحن أسرع أيضًا.

سيتوفر الجهاز بإصدارات متعددة، بما في ذلك إصدار يدعم شبكات Wi-Fi فقط، وإصدار يدعم شبكات 5G+ Wi-Fi، وإصدار خاص بكوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9400+، الذي يُحسّن الأداء بشكل ملحوظ مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسوميات (GPU) مكونة من 12 نواة، ونواة رئيسية Cortex-X925 بتردد 3.73 جيجاهرتز.

ميزات جهاز Galaxy Tab S11 Ultra

سيُشحن جهاز Galaxy Tab S11 Ultra بنظام Android 16 وواجهة One UI 8 فور إطلاقه. كما يتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وتصميم أنيق، مع شق أصغر وإزالة شريط شحن قلم S Pen المرئي من الخلف، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا بشكل عام.

مع توقع إطلاقه في أكتوبر 2025، من المتوقع أن ينافس جهاز Tab S11 Ultra الأجهزة اللوحية الفاخرة الأخرى.