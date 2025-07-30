قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: نجدد تحذيرنا من خطورة الوضع الكارثي لأسرانا داخل سجون الاحتلال
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي| مصر تسقط أطنان من المساعدات جواً على قطاع غزة.. فيديو
صحيفة سويسرية تُفجر مفاجأة بشأن فشل انتقال أوكو لـ الزمالك
أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية
حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
إخماد حريق في مطعم أسماك في فيصل بـ الجيزة| صور
حبيبنا وزعيم العالم.. فيلم تسجيلي عن دعم مصر المستمر للشعب الفلسطيني
محمد إسماعيل: اللعب للزمالك «شرف كبير» وأتطلع لحصد البطولات
Galaxy S26 Ultra تصميم مألوف بقدرات متطورة وشحن أسرع
أحمد موسى يعلق على مؤتمر الحكومة وشائعات زيادة أسعار الأدوية..بث مباشر
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
نتنياهو يدعو إلى إرسال المزيد من المساعدات إلى غزة.. و يزعم سرقة حماس للطعام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Galaxy S26 Ultra تصميم مألوف بقدرات متطورة وشحن أسرع

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

يبدو أن هاتف Galaxy S26 Ultra القادم من سامسونج سيحمل في جعبته تحسينات داخلية لافتة تجعل منه أحد أقوى الهواتف الرائدة لعام 2026، رغم أن التسريبات الأولية لا تظهر تغييرا جذريا في التصميم.

وبحسب تسريبات جديدة نشرها الحساب الموثوق UniverseIce على منصة إكس، فإن هاتف سامسونج المرتقب سيأتي أنحف من سابقه Galaxy S25 Ultra، حيث سينخفض سُمكه إلى أقل من 7 ملم مقارنة بـ 8.2 ملم في الإصدار الحالي، كما سيشهد الجهاز انخفاضا في الوزن، ليصبح أحد أخف وأنحف الهواتف الرائدة بنظام أندرويد.

تحسينات داخلية دون تغيير في الشكل

رغم الاحتفاظ بنفس حجم الشاشة، قد يطرأ تغيير بسيط على أبعاد الجهاز، ليصبح أطول وأعرض قليلا، ومن أبرز التحديثات، أخيرا، ترقية سرعة الشحن من 45 وات، التي حافظت عليها سامسونج لسنوات، إلى 60 وات، مما يجعله أسرع هاتف Galaxy في تاريخ الشركة من حيث الشحن، ويقربه من المنافسين الصينيين الذين طالما تفوقوا في هذا الجانب.

أما البطارية، فمن المتوقع أن تظل بسعة 5000 ميلي أمبير، وهو رقم قياسي مستمر منذ عدة أجيال.

Galaxy S26 Ultra

معالج جديد وشاشة محسنة

سيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2، مع احتمالية اعتماد نسخة أخرى تعمل بمعالج Exynos 2600 من تطوير سامسونج، ما يشير إلى استمرار سياسة الشركة في استخدام معالجات مختلفة حسب السوق.

وعلى مستوى الشاشة، يشير التسريب إلى استخدام زجاج مضاد للانعكاس وتقنية جديدة تعرف باسم CoE Depolarizer، والتي من المتوقع أن تقلل التوهج وتعزز سطوع الصورة ووضوحها، خاصة في الإضاءة القوية. 

ولم يتم الكشف كثيرا عن تقنية CoE حتى الآن، لكنها قد تكون أحد أبرز الإضافات لتحسين تجربة المشاهدة.

الكاميرا تشهد تحسينات تدريجية

ومن حيث التصوير، سيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي محدث من نوع ISOCELL HP2، بفتحة عدسة أكبر، ما يتيح التقاط أفضل للضوء وتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما سيضم عدسات تليفوتو 3x و5x بيريسكوب محسنة، مع فتحة عدسة أوسع، ما يرفع من أداء التكبير البصري.


الإطلاق في 2026 والتحسينات منتظرة

بالرغم من أن التصميم الخارجي للهاتف سيظل مشابها للسلسلة الحالية، من حيث الزوايا الحادة والحواف المسطحة والوحدة الرباعية للكاميرا الخلفية؛ إلا أن S26 Ultra يبدو وكأنه صياغة محسنة وليست إعادة ابتكار كاملة. 

وتسير سامسونج بثبات على نهج لا تغير ما هو ناجح، مع تقديم بعض التحسينات المطلوبة منذ سنوات، مثل الشحن الأسرع.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في بداية عام 2026، ومع مرور الوقت، ستظهر المزيد من التفاصيل والتسريبات التي تكشف عن كامل ملامحه.

Galaxy S26 Ultra سامسونج الهواتف الرائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات مجلس الشيوخ

غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر

تظلمات الثانوية العامة 2025

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

أحمد عبد القادر

الأهلي يوجه ضربة مفاجئة لأحمد عبدالقادر بقرار حاسم

اضرار التين الشوكي

خطير على المعدة والكلى.. أضرار التين الشوكي وتحذير لمرضى السكر

ارشيفيه

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025.. كم يتقاضي أصحاب الدرجات بعد الزيادة الجديدة؟

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها

أحمد عبدالقادر

انفراجة في موقف أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Redmi Note 14 SE وأفضل هواتف فلاجشيب في الأسواق

نظام HyperOS 3.0

هل هاتفك منهم ؟ ..تحديث HyperOS 3 سيصل في البداية إلى هذه الأجهزة

هواوى

هواوي تطلق الإصدار 8.5 من الحزمة السحابية في شمال أفريقيا

بالصور

لأصحاب الأنيميا.. طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق

\لاصحاب الانيميا..طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق
\لاصحاب الانيميا..طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق
\لاصحاب الانيميا..طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق

أخبار السيارات| أول سيارة طائرة تنطلق من الإمارات.. مرسيدس تطلق GLC الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص.. انطلاق المؤتمر السنوي لطب بشري الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

الأرز الابيض.. ماذا يفعل لجهاز الهضمي وللشعر؟

الارز الابيض..ماذا يفعل لجهاز الهضمى و للشعر؟
الارز الابيض..ماذا يفعل لجهاز الهضمى و للشعر؟
الارز الابيض..ماذا يفعل لجهاز الهضمى و للشعر؟

فيديو

المتهمون

أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية

لطفي لبيب

بعد 100 فيلم.. وفاة الفنان لطفي لبيب |فيديوجراف

الفتاة التي تزعم انها ابنة الرئيس السابق

اعترفت بكل حاجة.. القصة الكاملة لفتاة تدعي أنها ابنة الرئيس السابق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

المزيد