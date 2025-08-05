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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات متطورة وشحن أسرع.. إليك أهم مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

هاتف Galaxy S26 Ultra
هاتف Galaxy S26 Ultra
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة، فيمكنك التفكير في هاتف Galaxy S26 Ultra، والذي يأتي بالعديد من الميزات أبرزها ميزة التصوير الليلي والتي تعد نقلة نوعية في هاتف سامسونج الرائد القادم.

ميزات هاتف Galaxy S26 Ultra 

 كشف تسريب جديد عن تفاصيل جديدة حول الكاميرا الرئيسية الخلفية والتي تأتي بفتحة عدسة أوسع، حيث يمكن للهاتف التقاط المزيد من الضوء في البيئات المظلمة، ما يُتيح صورًا أكثر وضوحًا دون الاعتماد على حيل برمجية.

مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

أما عن الميزات الأخرى لهاتف Galaxy S26 Ultra،  فهو يأتي بكاميرا ISOCELL HP2+ جديدة، والتي ستتميز بحجم مستشعر يقارب بوصة واحدة وفتحة عدسة أوسع وبمستشعر ISOCELL HP2 جديد بفتحة عدسة f/1.4.

 يتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بفتحة عدسة f/1.7 في كاميرته الرئيسية، تسمح الفتحة الأوسع للمستشعر بالتقاط المزيد من الضوء، ما يُحسّن التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة ويُرجّح أن تكون الكاميرا الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy S26 Ultra بدقة 200 ميجابكسل.

وقد تستخدم سامسونج معالج Snapdragon 8 Elite 2 من سامسونج، كما قد تُحسّن الشركة سرعة الشحن، رغم عدم زيادة سعة البطارية.

هاتف Galaxy S26 هاتف Galaxy S26 Ultra هاتف Samsung الكاميرا الرئيسية معالج Snapdragon 8 Elite 2 سرعة الشحن

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