سامسونج تعتزم حل مشكلة الدفع اللا تلامسي في هواتف Galaxy S26 القادمة

يبدو أن شركة سامسونج تستعد لمعالجة واحدة من أكثر المشكلات إزعاجًا في سلسلة هواتفها الرائدة، وهي صعوبة استخدام الدفع اللا تلامسي (NFC) نتيجة لموضع الهوائي داخل الهاتف.

بحسب تقرير جديد صادر من كوريا الجنوبية، نقلًا عن مصادر صناعية متعددة، تخطط الشركة الكورية الجنوبية لإجراء تعديل في تصميم هوائيات NFC ضمن سلسلة Galaxy S26 القادمة، بهدف تحسين تجربة الدفع اللا تلامسي عبر الهواتف.

موضع الهوائي الحالي يسبب الإرباك

الجيل الحالي من هواتف سامسونج الرائدة، مثل Galaxy S25 Ultra، يحتوي على ملف NFC في الجزء العلوي الأوسط من الجهة الخلفية للهاتف، بجوار الكاميرا أو أسفلها مباشرة.

قد يتسبب هذا الموضع غير التقليدي في فشل عمليات الدفع عند المحاولة الأولى، لأن المستخدمين غالبًا لا يعرفون الموقع الدقيق للهوائي، مما يُجبرهم على تغيير زاوية الإمساك بالهاتف أو تحريكه بشكل غير مريح على جهاز الدفع.

تغيير متوقع في تصميم Galaxy S26

وفقًا للمصادر، تخطط سامسونج لإضافة هوائي NFC إضافي في الجزء العلوي من الهاتف ضمن سلسلة Galaxy S26، والمقرر إطلاقها أوائل العام المقبل. هذه الخطوة ستجعل عملية الدفع أسهل وأكثر سلاسة، دون الحاجة لتجربة زوايا متعددة لإتمام المعاملة.

الخطوة الجديدة لا تعني نقل الهوائي الحالي، بل من المتوقع أن يتم إضافة هوائي ثانٍ، وهو ما يفعله العديد من مصنعي الهواتف بنظام أندرويد لتجاوز هذه المشكلة، حيث أن بعض الهواتف الأخرى تعتمد على تصميم مزدوج لهوائيات NFC.

فروقات مربكة بين الأجيال السابقة

على سبيل المثال، يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على هوائي NFC في موقع مرتفع نسبيًا، بينما يأتي Galaxy S25 Ultra بهوائي أقرب إلى الجزء السفلي، ما يؤدي إلى اختلاف تجربة الدفع بين الأجيال، وبالتالي يُربك المستخدمين الذين ينتقلون من طراز إلى آخر. أما Galaxy S23 Ultra، فيحتوي على هوائي NFC في المنتصف تمامًا، بجانب ملف الشحن اللاسلكي.

براءات اختراع أبل قد تكون سبب التأخير

يشير التقرير إلى أن تأخر سامسونج في اتخاذ هذه الخطوة قد يعود إلى براءات اختراع تملكها شركة أبل، والتي تحد من خيارات التصميم أمام الشركات المنافسة.

ووفقًا لمصدر صناعي نقل عنه التقرير، فإن أبل تحتفظ بعدة براءات متعلقة بموضع هوائيات NFC، ما يُجبر سامسونج على إيجاد طرق بديلة قانونية لتنفيذ نفس الوظيفة دون الوقوع في مشاكل قانونية.

هل سيتم تنفيذ التغيير فعلاً؟

في الوقت الحالي، لا توجد تأكيدات رسمية على التصميم النهائي لهواتف Galaxy S26 أو Ultra منها، وقد تتراجع سامسونج عن تنفيذ الفكرة في اللحظات الأخيرة.

لكن في حال اعتماد الهوائي الإضافي في الجزء العلوي، فإن هذه الخطوة ستحسّن بشكل كبير تجربة الدفع اللا تلامسي التي أصبحت أساسية لمستخدمي الهواتف الذكية.