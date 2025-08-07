قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمساعد بيكسي .. سامسونج تزود أجهزة التلفاز بميزة جديدة | التفاصيل

شركة سامسونج للإلكترونيات
شركة سامسونج للإلكترونيات
لمياء الياسين

قامت شركة سامسونج للإلكترونيات بتحديث مساعدها الصوتي Bixby، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليتناسب مع تشكيلة أجهزة التلفزيون لعام 2025. صُممت النسخة الجديدة لتسهيل البحث عن المعلومات والتحكم في الأجهزة وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

إجراء محادثات متبادلة

يمكن الآن تفعيل بيكسبي صوتيًا أو بزر الميكروفون دون الحاجة إلى أوامر أو قوائم محددة. يتفهم بيكسبي السياق والأسئلة اللاحقة، مما يسمح بإجراء محادثات متبادلة. بفضل الذكاء الاصطناعي المُولّد، يمكنه الإجابة على أسئلة عامة مثل "ما ارتفاع جبل إيفرست؟" أو تقديم اقتراحات مثل "شغّل قوائم تشغيل هادئة ليوم ممطر". كما يمكنه تقديم تفاصيل حول المحتوى المعروض على الشاشة وعرضها دون مقاطعة ما يتم تشغيله.


أصبح بيكسبي الآن مدمجًا في ميزة "انقر للبحث"، مما يُسهّل العثور على تفاصيل حول الممثلين أو المسلسلات أو المواضيع أثناء مشاهدة البث التلفزيوني المباشر أو قنوات الكابل أو خدمة Samsung TV Plus. كما يُمكنه أيضًا معالجة أسئلة غير ذات صلة، مثل "أعطني وصفة معكرونة" أو "اقترح أفلامًا عن الطهاة"، من خلال جلب معلومات خارجية.

التحكم الذكي في المنزل

يعمل بيكسبي المُحدّث مع تطبيق سامسونج سمارت ثينجز للتحكم في الأجهزة المتصلة. يُمكن توجيه أوامر مثل "أطفئ الفرن" أو "اضبط درجة حرارة مكيف الهواء على ٢٥ درجة" مباشرةً إلى التلفزيون، مما يجعله مركزًا للتحكم الذكي في المنزل.

بيكسبي محمي بواسطة سامسونج نوكس. لا تُخزَّن بيانات صوتك على الخوادم أو أجهزة التلفزيون، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة مع الحفاظ على خصوصية معلوماتهم.

سيتوفر Bixby الجديد في طُرز Neo QLED وOLED وThe Frame وQLED لعام 2025. سيتم إطلاقه في كوريا الجنوبية أولاً، يليه إطلاق عالمي. في أكتوبر 2025، ستُطلق سامسونج نظام Vision AI المُحسّن، والمتوفر من خلال برنامج ترقية نظام التشغيل Tizen OS المجاني لمدة 7 سنوات، والذي يُقدم تحديثات برمجية مُستمرة وتحسينات في الميزات.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

المتهمين

بطاقات تموينية .. القبض على 3 أشخاص ينهبون أموال الدعم

ورشة عمل النيابة

“البروتوكول والمراسم القضائية”.. ورشة تدريبية للنيابة العامة المصرية

عقار البراجيل

مصرع سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزل في البراجيل.. صور

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

