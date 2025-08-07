بمساعد بيكسي .. سامسونج تزود أجهزة التلفاز بميزة جديدة | التفاصيل

قامت شركة سامسونج للإلكترونيات بتحديث مساعدها الصوتي Bixby، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليتناسب مع تشكيلة أجهزة التلفزيون لعام 2025. صُممت النسخة الجديدة لتسهيل البحث عن المعلومات والتحكم في الأجهزة وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

إجراء محادثات متبادلة

يمكن الآن تفعيل بيكسبي صوتيًا أو بزر الميكروفون دون الحاجة إلى أوامر أو قوائم محددة. يتفهم بيكسبي السياق والأسئلة اللاحقة، مما يسمح بإجراء محادثات متبادلة. بفضل الذكاء الاصطناعي المُولّد، يمكنه الإجابة على أسئلة عامة مثل "ما ارتفاع جبل إيفرست؟" أو تقديم اقتراحات مثل "شغّل قوائم تشغيل هادئة ليوم ممطر". كما يمكنه تقديم تفاصيل حول المحتوى المعروض على الشاشة وعرضها دون مقاطعة ما يتم تشغيله.



أصبح بيكسبي الآن مدمجًا في ميزة "انقر للبحث"، مما يُسهّل العثور على تفاصيل حول الممثلين أو المسلسلات أو المواضيع أثناء مشاهدة البث التلفزيوني المباشر أو قنوات الكابل أو خدمة Samsung TV Plus. كما يُمكنه أيضًا معالجة أسئلة غير ذات صلة، مثل "أعطني وصفة معكرونة" أو "اقترح أفلامًا عن الطهاة"، من خلال جلب معلومات خارجية.

التحكم الذكي في المنزل

يعمل بيكسبي المُحدّث مع تطبيق سامسونج سمارت ثينجز للتحكم في الأجهزة المتصلة. يُمكن توجيه أوامر مثل "أطفئ الفرن" أو "اضبط درجة حرارة مكيف الهواء على ٢٥ درجة" مباشرةً إلى التلفزيون، مما يجعله مركزًا للتحكم الذكي في المنزل.

بيكسبي محمي بواسطة سامسونج نوكس. لا تُخزَّن بيانات صوتك على الخوادم أو أجهزة التلفزيون، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة مع الحفاظ على خصوصية معلوماتهم.

سيتوفر Bixby الجديد في طُرز Neo QLED وOLED وThe Frame وQLED لعام 2025. سيتم إطلاقه في كوريا الجنوبية أولاً، يليه إطلاق عالمي. في أكتوبر 2025، ستُطلق سامسونج نظام Vision AI المُحسّن، والمتوفر من خلال برنامج ترقية نظام التشغيل Tizen OS المجاني لمدة 7 سنوات، والذي يُقدم تحديثات برمجية مُستمرة وتحسينات في الميزات.