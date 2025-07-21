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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | الصين تكتشف نوع جديد من معادن الأرض النادرة.. أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 وGalaxy Watch 7

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
شيماء عبد المنعم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 وGalaxy Watch 7

 

كشفت شركة سامسونج رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch 8، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في تصميم وأداء ساعاتها الذكية.

إنجاز غير مسبوق.. نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI يحصد ذهبية أولمبياد الرياضيات
 

أعلنت شركة OpenAI، عن تحقيق نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي نتائج تؤهله للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO لعام 2025، أحد أكثر المسابقات الرياضية صعوبة وهيبة لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى العالم.

فيفو تطلق X200 FE بتقنيات تصوير احترافية ومعالج فائق الأداء

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد  Vivo X200 FE، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة، مع تصميم مدمج ومواصفات متقدمة تركز على الأداء القوي وتجربة التصوير الاحترافي المدعومة بالتقنيات الحديثة.


الصين تكتشف نوع جديد من معادن الأرض النادرة.. ما فائدته لـ تسلا؟

أعلن فريق من الجيولوجيين الصينيين عن اكتشاف ترسبات ضخمة لنوع جديد من معادن الأرض النادرة، وذلك في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، وفقا لما أوردته وكالة شينخوا الرسمية.


iOS 26 يجلب تصميما ثوريا وميزات جديدة إلى تطبيق الملاحظات Notes

تواصل شركة آبل Apple تطوير تطبيقاتها الأساسية في نظام التشغيل الجديد iOS 26، حيث حصل كل من تطبيقي الملاحظات Notes، والتذكيرات Reminders على تحديثات بارزة تجمع بين التصميم الجديد وميزات الذكاء الاصطناعي.

ما هي CoinDCX؟.. قصة المنصة التي خسرت 44 مليون دولار في هجوم إلكتروني غامض

أعلنت منصة CoinDCX، إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية في الهند، يوم السبت 19 يوليو، عن تعرضها لاختراق أمني أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 44.2 مليون دولار (نحو 380 كرور روبية).

واتساب هيخليك تلخص الشات بضغطة زر.. ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي

 

تعمل منصة المراسلة الشهيرة واتساب على تطوير ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل متابعة المحادثات وتوفير وقت المستخدمين، دون المساس بخصوصية الرسائل.

سامسونج تطلق هاتف اقتصادي بميزات رائدة وتحديثات طويلة الأمد

أطلقت سامسونج هاتفا جديدا ضمن سلسلة F الاقتصادية يحمل اسم Galaxy F36 5G، وهو جهاز يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن مزيج بين السعر المناسب والمواصفات القوية، خصوصا من حيث الأداء والتحديثات طويلة الأمد. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

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