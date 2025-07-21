أخبار التكنولوجيا | الصين تكتشف نوع جديد من معادن الأرض النادرة.. أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 وGalaxy Watch 7

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة سامسونج رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch 8، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في تصميم وأداء ساعاتها الذكية.

إنجاز غير مسبوق.. نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI يحصد ذهبية أولمبياد الرياضيات



أعلنت شركة OpenAI، عن تحقيق نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي نتائج تؤهله للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO لعام 2025، أحد أكثر المسابقات الرياضية صعوبة وهيبة لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى العالم.

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo X200 FE، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة، مع تصميم مدمج ومواصفات متقدمة تركز على الأداء القوي وتجربة التصوير الاحترافي المدعومة بالتقنيات الحديثة.

أعلن فريق من الجيولوجيين الصينيين عن اكتشاف ترسبات ضخمة لنوع جديد من معادن الأرض النادرة، وذلك في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، وفقا لما أوردته وكالة شينخوا الرسمية.

تواصل شركة آبل Apple تطوير تطبيقاتها الأساسية في نظام التشغيل الجديد iOS 26، حيث حصل كل من تطبيقي الملاحظات Notes، والتذكيرات Reminders على تحديثات بارزة تجمع بين التصميم الجديد وميزات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت منصة CoinDCX، إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية في الهند، يوم السبت 19 يوليو، عن تعرضها لاختراق أمني أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 44.2 مليون دولار (نحو 380 كرور روبية).

تعمل منصة المراسلة الشهيرة واتساب على تطوير ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل متابعة المحادثات وتوفير وقت المستخدمين، دون المساس بخصوصية الرسائل.

أطلقت سامسونج هاتفا جديدا ضمن سلسلة F الاقتصادية يحمل اسم Galaxy F36 5G، وهو جهاز يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن مزيج بين السعر المناسب والمواصفات القوية، خصوصا من حيث الأداء والتحديثات طويلة الأمد.