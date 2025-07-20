فيفو تطلق X200 FE بتقنيات تصوير احترافية ومعالج فائق الأداء

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo X200 FE، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة، مع تصميم مدمج ومواصفات متقدمة تركز على الأداء القوي وتجربة التصوير الاحترافي المدعومة بالتقنيات الحديثة.

شاشة AMOLED بتقنيات عرض متقدمة

يأتي هاتف فيفو Vivo X200 FE مزودا بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.31 بوصة، وتدعم دقة عرض 1.5K وسطوعا يصل إلى 1800 شمعة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الإضاءة القوية، كما تدعم الشاشة تقنية ZEISS Master Color التي تعزز دقة الألوان لتجربة بصرية أقرب للواقع.

وتعتمد الشاشة على تقنية تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز للحد من إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل، مع حصولها على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من مؤسسة SGS، إلى جانب أوضاع مخصصة لحماية العين.

يتوفر الهاتف بلونين عصريين وهما الأحمر والأصفر، مع تصميم يجمع بين اللمسات الكلاسيكية والحديثة، مما يمنحه مظهرا جريئا ومميزا.

هاتف فيفو Vivo X200 FE

نظام تصوير متكامل بالشراكة مع ZEISS

يرتكز الهاتف في تجربة التصوير على التعاون العميق مع شركة ZEISS الألمانية، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX921 VCS، وعدسة تيليفوتو ZEISS بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة إلى عدسة بزاوية واسعة لتغطية أكبر للمشاهد.

ويقدم الهاتف مجموعة من أوضاع التصوير الاحترافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل نمط التصوير المسرحي والوضع الليلي باستخدام عدسة التيليفوتو والبورتريه متعدد الطبقات وتصوير الشوارع بأسلوب سينمائي كلاسيكي.

يعمل هاتف هاتف فيفو Vivo X200 FE بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9300+ الذي يأتي بمعمارية 4+4 نوى لتوفير أداء سريع واستقرار كبير أثناء تشغيل الألعاب أو تطبيقات المهام المتعددة، ويعزز المعالج من كفاءة استخدام الطاقة ويضمن تجربة استخدام سلسة.

ويحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير من نوع BlueVolt، مع دعم لتقنية الشحن السريع FlashCharge بقدرة 90 وات، تتميز البطارية بأنها حاصلة على شهادة SGS للأمان، ويأتي الهاتف بمعايير IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

تكامل مع مساعد جوجل الذكي

من أبرز مميزات الهاتف دعمه للمساعد الذكي جوجل Gemini، الذي يوفر مجموعة من الوظائف الذكية مثل البحث الدائري والترجمة الفورية على الشاشة والنص المباشر وإضافة تعليقات توضيحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كما يعمل الهاتف بواجهة تشغيل فيفو Funtouch OS، التي تقدم تجربة استخدام مخصصة وسلسة.

يتوفر هاتف فيفو Vivo X200 FE في الإمارات العربية المتحدة بذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة العشوائية حتى 12 جيجابايت إضافية عبر خاصية الذاكرة الممتدة، ويبدأ سعر الهاتف من 2599 درهما إماراتيا.