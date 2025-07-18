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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Vivo X300 Pro يكسر القواعد.. هاتف جديد من فيفو بمواصفات خارقة

Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة اليوم عن مزيد من التفاصيل حول هاتف Vivo X300 Pro القادم من فيفو، بعد يوم واحد فقط من تسريب مواصفات الكاميرا الخاصة به. 

ويبدو أن هذا الجهاز، الذي يعد خليفة Vivo X200 Pro، سيحافظ على نفس أبعاد وتصميم الجيل السابق، لكنه سيحمل تحسينات ملحوظة في الأداء وسعة البطارية.

مواصفات هاتف Vivo X300 Pro

يأتي هاتف فيفو Vivo X300 Pro بشاشة مسطحة بقياس 6.8 بوصة وبدقة تعرف باسم "1.5K"، ومن المحتمل أن تكون نفس دقة شاشة X200 Pro البالغة 1260 × 2800 بكسل. 

أما على صعيد الأداء، يعتمد الجهاز على معالج ميدياتك Dimensity 9500، الذي تم تسريب مواصفاته سابقا، ويضم نواة قوية من نوع ARM X930 التي تعرف بالاسم الرمزي "Travis"، بتردد 3.23 جيجاهرتز، مع التركيز في هذا الجيل على تحسين الكفاءة. 

كما يحتوي المعالج على وحدة رسوميات جديدة من نوع Immortalis-Drage.

هاتف فيفو Vivo X200 Pro

ومن أبرز نقاط القوة في الهاتف المرتقب، وفقا للتسريبات، هي البطارية التي تأتي بسعة ضخمة تبلغ 7000 مللي أمبير، أي أكثر بـ1000 مللي أمبير من بطارية X200 Pro، وبـ1600 مللي أمبير من X100 Pro. 

لم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن سرعة الشحن، لكن من المرجح أن تقوم فيفو بزيادة القدرة الحالية البالغة 90 وات للشحن السلكي و30 وات للشحن اللاسلكي لمواكبة السعة الأكبر.

وبالعودة إلى الكاميرا، التي تم تسريب بياناتها سابقا، سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على أحدث مستشعر من سوني LYT-828 بحجم 1/1.28 بوصة، إلى جانب كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/1.4 بوصة، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل.

وتشير التسريبات إلى أن شركة ZEISS قد طورت طلاء عدسات جديدا لتحسين وضوح الصور، ويظهر على العدسات وسم "T*" في الصور المسربة.

من المتوقع أن يتم الكشف رسميا عن سلسلة Vivo X300 في أكتوبر، تماما كما حدث مع سلسلة X200 العام الماضي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضا تسريب تفاصيل عن الإصدار الأساسي من السلسلة، والذي يرجح أن يكون Vivo X300 أو X300 Pro Mini.

Vivo X300 Pro فيفو هاتف جديد مواصفات Vivo X300 Pro

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