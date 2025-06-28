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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تعلن عن Vivo X200 FE هاتف رائد بمواصفات قوية وتصميم أنيق

Vivo X200 FE
Vivo X200 FE
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن هاتفها الجديد Vivo X200 FE في تايوان، كما سيصل قريبا إلى أسواق أخرى، يأتي الهاتف بتصميم جذاب، بطارية قوية، وكاميرات بتقنيات Zeiss كل ذلك في هيكل صغير الحجم يسهل حمله.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعد هاتف Vivo X200 FE في جوهره هو نسخة عالمية معاد تسميتها من Vivo S30 Pro Mini، ويمثل محاولة جديدة من فيفو لدخول سوق الهواتف الراقية ذات الفئة المتوسطة عالميا.

تصميم مدمج بمواصفات فائقة


يأتي هاتف Vivo X200 FE بأبعاد تبلغ 150.8 × 71.7 × 8 ملم، ووزن 186 جراما، ما يجعله واحدا من أنحف وأخف الهواتف الرائدة حاليا. 

ورغم حجمه الصغير، إلا أنه يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، مدعومة بتقنية شحن سريع بقدرة 90 وات وفقا لمعيار FlashCharge.

تستخدم فيفو تقنيات متقدمة في البطارية، مثل Silicon Anode 3.0 وC-FPACK، لتوفير كثافة طاقة عالية تصل إلى 845Wh/L، ما ينعكس على عمر بطارية أطول دون التضحية بالحجم.

حصل الهاتف على شهادتي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله مناسبا للاستخدام في مختلف الظروف.

يتميز Vivo X200 FE بشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.31 بوصة بدقة 1.5K، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، ما يجعله مثاليا للاستخدام في ضوء الشمس المباشر، تمت معايرة الشاشة بالتعاون مع Zeiss لضمان دقة ألوان عالية وجودة عرض احترافية.

هاتف Vivo X200 FE

يعمل هاتف Vivo X200 FE بمعالج ميدياتك Dimensity 9300+ المطور بتقنية تصنيع 4 نانومتر، مع خيارات بسعة 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين الداخلي من نوع UFS 3.1.

يعمل الهاتف بواجهة فيفو Funtouch OS 15 المبنية على نظام التشغيل Android 15، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل مثل ميزة "Circle to Search" والترجمة الفورية على الشاشة.


يأتي الهاتف بنظام كاميرا ثلاثي في الخلف تشمل عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX921، تدعم تثبيت بصري OIS، مصحوبة بعدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري 3×، وعدسة واسعة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابكسل أيضا وتدعم تصوير سيلفي عالي الجودة.


تم تطوير تطبيق الكاميرا بالشراكة مع Zeiss، ويشمل أوضاع تصوير مثل Classic Negative Film للحصول على صور بتأثيرات كلاسيكية.


سيتم طرح الهاتف بأربعة ألوان مميزة هي أصفر وأسود وأزرق ووردي مع 3 خيارات تخزين بسعة 12رام + 256 جيجابايت و 12 رام + 512 جيجابايت و16رام + 512 جيجابايت، ولم تكشف فيفو رسميا عن سعر الهاتف حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتراوح بين 600 إلى 720 دولار تقريبا.

Vivo X200 FE فيفو الهواتف الراقية

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