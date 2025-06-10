بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق هاتف Vivo Y400 Pro

قد يكون هاتف Vivo Y400 Pro 5G الإضافة التالية إلى سلسلة هواتف Y-series من الشركة في الهند.

وفقًا لتسريبات لم تُصدر الشركة أي إعلانات رسمية بعد، كشف تسريب جديد عن خيارات الألوان وتكوينات التخزين والمواصفات الرئيسية للهاتف.

تسريبات عن هاتف Vivo Y400 Pro

من المتوقع أن يصل الهاتف بخيارين للألوان وقد يكون متاحًا في إصدارات 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت.

أما عن أبرز مواصفات الهاتف فمن المتوقع أن يتميز هاتف Vivo Y400 Pro بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز.

يعد هاتف Vivo Y400 Pro 5G مزود بمعالج يدعم شبكات الجيل الخامس، أما عن البطارية فتأتي بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة فأكثر.



مواصفات هاتف فيفو Y300 برو 5G

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة، ويدعم 1 مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 5000 شمعة.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الأول، ويضم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، مع دعم UFS 2.2 بسرعات متوسطة كما يحتوي هاتف Y300 Pro على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وشحن سلكي بقوة 80 واط لبطاريته التي تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير/ساعة.

ولم يُعلن رسميًا بعد عن السعر أو موعد الإطلاق.