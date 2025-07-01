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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج وقدرة شحن جبارة .. فيفو تطلق هاتف Vivo Y19s

مواصفات هاتف Vivo Y19s
مواصفات هاتف Vivo Y19s
لمياء الياسين

في أكتوبر من العام الماضي، كشفت فيفو عن هاتفها Vivo Y19s ، وهو هاتف يدعم شبكات الجيل الرابع LTE ومُزود بشريحة Unisoc T612. 

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت عن هاتف Y19e المزود بشريحة Unisoc T7225. وفي الربع الأخير، كشفت الشركة عن هاتفي Vivo Y19 5G و Y19s Pro المزودين بشريحة Dimensity 6300 وUnisoc T612 على التوالي. 

والآن، كشف تقرير جديد أن الشركة تستعد للكشف عن هاتف Vivo Y19s GT 5G في إندونيسيا. وقبل الإطلاق المتوقع، ظهر الهاتف على منصة Geekbench لاختبار الأداء.

مواصفات هاتف Vivo Y19s

 

وفقًا للتقرير، ظهر هاتف Vivo برقم طراز V2526 في قاعدة بيانات Geekbench. 

تكشف قائمة Geekbench أن هاتف Vivo Y19s GT يعمل بشريحة Dimensity 6300 ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 15.

في حين أن المواصفات الأخرى للهاتف غير معروفة، يبدو أن الجهاز قد يكون مبنيًا على بعض هواتف Vivo الحالية. والسبب هو أن قائمة الأجهزة المدعومة على Google Play تكشف أن رمز الجهاز V2446 مشترك أيضًا مع هواتف Vivo أخرى، مثل Vivo Y19 5G و T4 Lite 5G و Y29s 5G و Y29t 5G .

ميزات هاتف فيفو Y29t 5G


قد يحتوي هاتف Vivo Y19s GT 5G على شاشة LCD عالية الدقة +HD مقاس 6.74 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز. وسيضم الجهاز معالج D6300، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وبطارية بسعة 5500 أو 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 15 واط. أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف Y19e هاتف Vivo شاشة LCD ذاكرة وصول عشوائي هواتف

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