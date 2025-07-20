iOS 26 يجلب تصميما ثوريا وميزات جديدة إلى تطبيق الملاحظات Notes

تواصل شركة آبل Apple تطوير تطبيقاتها الأساسية في نظام التشغيل الجديد iOS 26، حيث حصل كل من تطبيقي الملاحظات Notes، والتذكيرات Reminders على تحديثات بارزة تجمع بين التصميم الجديد وميزات الذكاء الاصطناعي.

تصميم Liquid Glass يصل إلى الملاحظات والتذكيرات

يصل تصميم Liquid Glass، إلى الملاحظات والتذكيرات، حيث أدخلت آبل تصميمها الجديد إلى هذين التطبيقين، والذي يتميز بطابع زجاجي ضبابي وواجهة أكثر نعومة.

يظهر التصميم بشكل واضح في شريط أدوات تطبيق Notes الذي بات يتمتع بزوايا دائرية وهيكل مضغوط، إلى جانب لوحة مفاتيح ذات أطراف منحنية، كما أصبحت الأزرار دائرية أو بيضاوية الشكل، مما يضفي مظهرا عصريا على الواجهة.

أما في تطبيق التذكيرات، فقد تم استبدال الخلفيات البيضاء التقليدية بألوان كاملة، مع زرائر شفافة ودائرية، وتصميم متناسق يتبع نفس أسلوب Liquid Glass.

تطبيق التذكيرات

تطبيق التذكيرات يحصل على دعم الذكاء الاصطناعي



لم تقتصر التحديثات على المظهر فقط، بل أضافت آبل مجموعة من الميزات الذكية إلى تطبيق التذكيرات، والتي تتطلب أجهزة تدعم تقنية Apple Intelligence.

من بين أبرز الميزات الجديدة

- اقتراحات Siri الذكية: يقوم التطبيق الآن بتحليل المحادثات في البريد الإلكتروني والرسائل لاقتراح مهام أو مواعيد يمكن إضافتها إلى قوائم التذكيرات تلقائيا.

اقتراحات Siri الذكية

- تصنيف تلقائي للمهام: يستطيع التطبيق تجميع المهام ذات الصلة مثل مهام العمل أو المشتريات في أقسام منفصلة دون تدخل المستخدم.

تصنيف تلقائي للمهام

- إضافة تذكير من مركز التحكم: يمكن الآن إنشاء تذكير جديد من خلال مركز التحكم أو حتى من شاشة القفل، لتوفير وصول أسرع للمستخدمين.

تحديثات مفيدة في تطبيق الملاحظات

رغم أن التغييرات في تطبيق الملاحظات Notes كانت محدودة، إلا أنها تضمنت إضافات مهمة أبرزها:

- دعم الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد: أصبح بإمكان المستخدمين إدخال معادلات تحتوي على ثلاثة متغيرات مثل z=sin(x² + y²) وإنشاء رسم بياني ثلاثي الأبعاد، يمكن تكبيره وتحريكه بسهولة باستخدام الإيماءات.

دعم الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد

- شريط أدوات قابل للتمرير: أصبح بالإمكان التمرير أفقيا عبر شريط الأدوات لرؤية كافة الخيارات، ما يسهل الوصول إلى أدوات التنسيق والجداول والقوائم.

- تصدير الملاحظات بصيغة Markdown: يمكن الآن تصدير الملاحظات كملفات Markdown لاستخدامها في تطبيقات خارجية، رغم أن تحرير النصوص باستخدام Markdown داخل التطبيق غير مدعوم.

- تحسين شريط البحث: أصبح شريط البحث في عرض المجلدات مرئيا دائما في أسفل الصفحة، مما يلغي الحاجة إلى السحب من الأعلى للوصول إليه.

تسجيل المكالمات في تطبيق الملاحظات

ميزة تسجيل المكالمات التي قدمت لأول مرة في iOS 18 على آيفون أصبحت متوفرة أيضا على أجهزة آيباد وMac، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل المكالمات من تطبيق الهاتف الجديد وحفظها في تطبيق الملاحظات مع نسخة نصية تفريغ صوتي، وتتوفر هذه الميزة فقط للأجهزة الداعمة لتقنية Apple Intelligence.