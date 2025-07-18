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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أفضل تحديث في تاريخ الآيفون.. نظام iOS 26 قادم بميزات مذهلة لم ترها من قبل

iOS 26
iOS 26
شيماء عبد المنعم

- آبل تكشف عن تصميم جديد كليا لنظام iOS لأول مرة منذ أكثر من عقد

- تصميم “Liquid Glass” يقدم واجهات شفافة وتفاعلية

- مزايا جديدة بارزة في iOS 26


كشفت شركة آبل، في مؤتمرها الأخير من مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن تحديث شامل لنظام تشغيل أجهزتها المحمولة، iOS، هو الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات. 

يتميز إصدار آبل الجديد، الذي يحمل اسم iOS 26، بتصميم بصري جديد كليا يطلق عليه "Liquid Glass"، ويمتد ليشمل أجهزة آيباد وMac، وحتى Apple Watch وApple TV.

تصميم “Liquid Glass” يقدم واجهات شفافة وتفاعلية


يتميز التصميم الجديد بطبقات شفافة وأزرار تتغير وفق استخدامك، مع تأثيرات بصرية تحاكي الزجاج المصقول، باتت القوائم أكثر عمقا، والاستجابة اللمسية أصبحت أكثر تفاعلا، إذ يمكن للعناصر أن تتفتت وتتحول إلى خيارات فرعية. 

يدعم التصميم أوضاع الإضاءة المختلفة، بما في ذلك وضع "الشفافية الكاملة"، الذي يمنح واجهة الهاتف مظهرا شبه شفاف.

تحديث iOS 26

iOS 26 اسم جديد لتوجه جديد

لأول مرة، تتغير طريقة تسمية أنظمة تشغيل آبل، بدلا من الترقيم التسلسلي المعتاد iOS 18، ستعتمد الشركة على السنة التالية للإصدار في التسمية، على غرار شركات السيارات. 

وبالتالي، يحمل الإصدار المعلن عنه اسم iOS 26، بينما سيطلق في العام المقبل iOS 27، أما نظام macOS الجديد فسيحمل اسم "Tahoe"، تماشيا مع تقليد تسمية الإصدارات بأماكن من ولاية كاليفورنيا.

مزايا جديدة بارزة في iOS 26

- الترجمة الفورية للمكالمات والرسائل: هي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح ترجمة الرسائل النصية تلقائيا إلى لغة المستلم. 

كما تعرض الترجمة على الشاشة أثناء مكالمات FaceTime وتحول صوتيا أثناء المكالمات الهاتفية العادية، حتى لو كان الطرف الآخر لا يستخدم جهاز آيفون. 

تتوفر هذه الميزة على أجهزة iPhone 15 Pro وما بعدها، وتدعم عدة لغات، منها الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، البرتغالية، الصينية، وغيرها.

تحديث iOS 26

- تحسينات على تطبيق الكاميرا والصور: تطبيق الكاميرا أصبح أكثر سلاسة، مع واجهة جديدة تسمح بالتبديل بين الصور والفيديوهات بسهولة، أما تطبيق "الصور"، فيعود إلى عرض علامات التبويب مثل "المكتبة" و"المجموعات"، بعد انتقادات واجهها التحديث السابق iOS 18.

- مزايا جديدة للدردشات الجماعية: يمكن الآن تخصيص خلفيات الدردشات الجماعية، وإنشاء استطلاعات رأي داخل المحادثة، كما ستعرض مؤشرات الكتابة لمعرفة من يرد على الرسائل، ما يجعل التواصل أكثر تنظيما.

حظر الرسائل المزعجة وتحسين المكالمات من أرقام مجهولة
الرسائل من أرقام غير معروفة تحول تلقائيا إلى مجلد منفصل، ويمكنك اختيار الرد أو التجاهل، وفي حال استلام مكالمة من رقم غير معروف، سيتولى آيفون الرد التلقائي وطلب تعريف المتصل قبل تمرير المكالمة إليك.

تحديث iOS 26

- تحويل آيفون إلى ميكروفون للكاريوكي عبر Apple TV: يمكن استخدام آيفون كمكبر صوت لأداء الأغاني عبر Apple Music على Apple TV، مع عرض الترجمة الحرفية للكلمات على الشاشة.

- تحديثات على CarPlay لتركز على القيادة: تحافظ واجهة CarPlay الجديدة على عرض الخرائط حتى أثناء المكالمات أو الإشعارات، مع دعم عرض الأنشطة المباشرة كحالة الرحلات الجوية.

- استخدام لقطات الشاشة للبحث الذكي: عند التقاط لقطة شاشة، يمكن استخدام ميزة "الذكاء البصري" Visual Intelligence للتعرف على المحتوى والتفاعل معه، مثل حفظ موعد فعالية أو البحث عن منتج ظهر في صورة.

- تطبيق ألعاب جديد موحد: تطبيق "Games" الجديد يوفر مركزا موحدا لاستعراض الألعاب التي تملكها، الوصول إلى Apple Arcade، عرض الإحصائيات، ودعوة الأصدقاء للعب عبر الأجهزة المختلفة مثل آيفون وMac.

قدرات جديدة لأجهزة آيباد تجعلها أقرب لماك

نظام iPadOS 26 يجلب دعما للنوافذ الحرة القابلة للتحريك والتغيير، مع شريط قوائم مشابه لنظام macOS، أيضا، بات بإمكان المستخدمين الاستفادة من دعم مؤشر متقدم عبر لوحة اللمس، مما يقرب الجهاز من كونه بديلا فعليا للابتوب.

Spotlight يصبح مركز تحكم شامل على macOS
أداة البحث Spotlight تحصل على تحديثات تتيح تنفيذ إجراءات مباشرة مثل إرسال رسائل، تشغيل بودكاست، أو استعراض سجل الحافظة، كما يمكن استخدام اختصارات ذكية لأداء مهام محددة.

Siri الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لم تجهز بعد
رغم وعود العام الماضي بتحسين Siri لتفهم السياق الشخصي والبصري، أشارت أبل إلى أن المزايا الذكية المتقدمة لـSiri لا تزال قيد التطوير وستطرح لاحقا.

متى يمكن تجربة iOS 26؟

الإصدار التجريبي للمطورين متوفر حاليا، بينما تصدر النسخة التجريبية العامة الشهر المقبل. أما الإصدار النهائي فيُتوقع أن يكون متاحا في سبتمبر. 

يمكن للمستخدمين المهتمين التسجيل في النسخة التجريبية من خلال: الإعدادات > عام > تحديث البرنامج > تحديثات النسخة التجريبية > Public Beta
 

آبل تحديث iOS 26 ميزات iOS 26

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