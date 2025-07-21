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ما هي CoinDCX؟.. قصة المنصة التي خسرت 44 مليون دولار في هجوم إلكتروني غامض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ما هي CoinDCX؟.. قصة المنصة التي خسرت 44 مليون دولار في هجوم إلكتروني غامض

CoinDCX
CoinDCX
شيماء عبد المنعم

- ما هي بورصة العملات المشفرة CoinDCX؟

- اختراق أمني يكلف منصة CoinDCX نحو 44.2 مليون دولار

- كيف خسرت واحدة من أكبر منصات الكريبتو في الهند ملايين الدولارات خلال ساعات

أعلنت منصة CoinDCX، إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية في الهند، يوم السبت 19 يوليو، عن تعرضها لاختراق أمني أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 44.2 مليون دولار (نحو 380 كرور روبية).

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مومباي مقرا لها، أن المخترقين استهدفوا أحد الحسابات التشغيلية الداخلية المخصصة لتوفير السيولة، والتي تستخدم لضمان سلاسة التداول وتقليل الفروقات السعرية، ووفقا للهاكر الأخلاقي المعروف باسم ZachXBT، فقد تم اكتشاف الاختراق بعد 17 ساعة من وقوعه.

ما هي منصة CoinDCX؟

تعد CoinDCX واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية في الهند، وقد تأسست عام 2018 بهدف تمكين الأفراد من الوصول إلى عالم الأصول الرقمية بسهولة وأمان.

وخلال سنوات قليلة، أصبحت المنصة من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، مستفيدة من الطفرة العالمية في مجال العملات المشفرة.

خدمات CoinDCX

- تداول العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم وغيرها من مئات الرموز الرقمية.

- تداول المشتقات والعقود الآجلة، ما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستفادة من تحركات السوق من دون امتلاك الأصول.

- خدمات الإقراض والتوفير، حيث يمكن للمستخدمين إيداع أصولهم الرقمية والحصول على عوائد ثابتة.

- محفظة Web3 التي تتيح التفاعل مع التطبيقات اللامركزية ورموز التمويل اللامركزي DeFi.

وتميزت CoinDCX بواجهة مستخدم بسيطة ومناسبة لكل من المبتدئين والمحترفين، كما تعتمد المنصة على أنظمة أمنية متقدمة لضمان حماية أموال وبيانات المستخدمين، وتشمل إجراءات مثل التحقق الثنائي، وفصل حسابات التشغيل عن حسابات العملاء، ومراقبة مستمرة لأي أنشطة مشبوهة.

وخلال فترة قصيرة، توسعت CoinDCX بشكل ملحوظ سواء في حجم المستخدمين أو عدد العملات المدعومة، كما أنها تمكنت من جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية في مجال التكنولوجيا والتمويل، مما عزز من مكانتها في السوق الهندي والعالمي.

وتمثل CoinDCX نموذجا متقدما لمنصة تداول رقمية تجمع بين سهولة الاستخدام، وتنوع الخدمات، والأمان، مما جعلها خيارا مفضلًا لملايين المستخدمين في الهند وحول العالم.

CoinDCX

كيف خسرت واحدة من أكبر منصات الكريبتو ملايين الدولارات خلال ساعات

أكدت CoinDCX أن محافظ العملاء لم تتأثر بالهجوم، وأن عمليات السحب بالروبية الهندية INR، بالإضافة إلى نشاطات التداول الأخرى لا تزال مستمرة بشكل طبيعي. 

كما علقت المنصة بتعليق ميزة Web3 مؤقتا كإجراء احترازي، قبل أن تعيد تفعيلها لاحقا، مما أتاح للمستخدمين الوصول مجددا إلى أكثر من 50.000 رمز مميز ضمن منظومة التمويل اللامركزي DeFi.

وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CoinDCX، عبر منصة إكس: “تم احتواء الحادث بسرعة من خلال عزل الحساب التشغيلي المتأثر، وبما أن هذه الحسابات منفصلة تماما عن محافظ العملاء، فإن الخسائر محصورة ضمن هذا الحساب فقط، وقد قررنا تغطيتها بالكامل من احتياطي الخزينة لدينا”.

وأضاف غوبتا أن فرق الأمن السيبراني الداخلية، إلى جانب شركاء متخصصين في المجال، تعمل منذ وقوع الحادث على التحقيق في التفاصيل، وتصحيح الثغرات، وتتبع حركة الأموال المسروقة.

وطمأنت الشركة مستخدميها بأن احتياطاتها كافية لتعويض الخسائر بالكامل دون التأثير على أموال العملاء.

وقال غوبتا: “لن يتكبد أي من عملائنا أي خسائر نتيجة لهذا الحادث، فنحن نتحمل كامل المبلغ من احتياطاتنا المالية التي تتمتع بصحة كافية لتغطية هذا النوع من الحوادث”.

الجدير بالذكر أن هذا الاختراق يأتي بعد عام تماما من حادثة مشابهة تعرضت لها منصة WazirX الهندية، والتي فقدت حينها أصولا رقمية تزيد قيمتها عن 230 مليون دولار.

ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على هشاشة البنية الأمنية في صناعة العملات الرقمية، مما قد يزيد من مخاوف المستثمرين ويدفع الجهات التنظيمية، خصوصا في دول مثل الهند التي لا تزال تقيم هذا القطاع إلى تشديد الرقابة.

ووفقا لبيانات جديدة من شركة تحليل العملات الرقمية Chainalysis، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد سرقة أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الرقمية، ما يجعله الأسوأ حتى الآن في تاريخ هذا النوع من الجرائم.

وختم غوبتا قائلا: “أفهم تماما أن مثل هذه الحوادث قد تكون مقلقة، حتى إن لم تؤثر على أصول العملاء، ولهذا نشارك هذه المعلومات بشفافية كاملة، كما سنعمل مع شركائنا لاستعادة الأصول وسنطلق قريبا برنامج مكافآت لاكتشاف الثغرات”.

CoinDCX اختراق العملات المشفرة منصات الكريبتو

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