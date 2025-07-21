سامسونج تطلق هاتفا اقتصاديا بميزات رائدة وتحديثات طويلة الأمد

أطلقت سامسونج هاتفا جديدا ضمن سلسلة F الاقتصادية يحمل اسم Galaxy F36 5G، وهو جهاز يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن مزيج بين السعر المناسب والمواصفات القوية، خصوصا من حيث الأداء والتحديثات طويلة الأمد.

مواصفات سامسونج Galaxy F36 5G

يتميز هاتف سامسونج الجديد بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتأتي محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus+، ما يعزز من تجربته البصرية وقدرته على مقاومة الخدوش.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل ضمن نوتش Infinity-U، في حين يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بقيادة عدسة رئيسية 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري، إلى جانب عدسة واسعة وعدسة ماكرو.

يدعم الجهاز تسجيل الفيديو بدقة 4K من الكاميرتين الأمامية والخلفية، ويحتوي على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصور وتحريرها بسهولة.

يعمل Galaxy F36 5G بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة One UI 7، وتعد سامسونج المستخدمين بستة أجيال من تحديثات أندرويد وست سنوات من التحديثات الأمنية، وهي خطوة نادرة في هذه الفئة السعرية.

ويعتمد الهاتف على معالج سامسونج Exynos 1380، ويتوفر بخيارين للذاكرة بسعة 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع سعة تخزين 128 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت.

يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، لكنه لا يتضمن شاحنا في العلبة.

يدعم الهاتف أيضا تقنية الجيل الخامس 5G، وشبكة Wi-Fi ثنائي النطاق، بلوتوث 5.3، والاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى مكبرات صوت بتقنية Hi-Fi وتصميم خلفي بلمسة جلدية يمنحه مظهرا أنيقا.

سيتوفر الهاتف في الأسواق بسعر يبدأ من 17499 روبية هندية للنسخة ذات 6 جيجابايت من الذاكرة، و18999 روبية هندية للنسخة الأعلى. ويبدأ طرحه رسميا في الهند يوم 29 يوليو، مع إمكانية الحصول على خصومات فورية وقسائم تخفيض، ما يخفض السعر الفعلي إلى 15999 روبية، وهو ما يجعله خيارا جذابا في فئته.