شائعات جديدة.. Galaxy S26 Ultra يأتي بشحن أسرع بكثير من سابقيه

بدأت التسريبات بالظهور مبكرا حول هاتف Galaxy S26 Ultra، والذي من المتوقع أن يكون هاتف سامسونج الرائد لعام 2026، ويحمل أنباء سارة لعشاق العلامة الكورية، خصوصا فيما يتعلق بسرعة الشحن.

فوفقا لمصادر متعددة، من المرجح أن تتخلى سامسونج أخيرا عن تقنية الشحن بقوة 45 وات التي استخدمتها في الأجيال السابقة، وتستبدلها بشحن أسرع بقوة 60 وات، أي ما يعادل زيادة بنسبة 33% مقارنة بهاتف Galaxy S25 Ultra.

شحن حتى 80% في نصف ساعة؟



المسرب الشهير Ice Universe نشر على موقع Weibo الصيني معلومات جديدة تشير إلى أن بطارية Galaxy S26 Ultra بسعة 5000 مللي أمبير يمكنها الوصول إلى 75% أو حتى 80% خلال 30 دقيقة فقط.

وبحسب أرقام يقال إنها رسمية من سامسونج، ولكن Ice يعتقد أن هذه الأرقام متحفظة، مشيرا إلى إمكانية وصول الشحن فعليا إلى 90% خلال نفس المدة، وهو تحسن كبير وملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة.

مقارنة سرعة الشحن بين الأجهزة

الهاتف سعة البطارية شحن كامل شحن خلال 30 دقيقة

Galaxy S25 Ultra 5000 مللي أمبير ساعة و9 دقائق (سلكي) 68% Galaxy S24 Ultra 5000 مللي أمبير ساعة و9 دقائق (سلكي) 68% iPhone 16 Pro Max 4685 مللي أمبير ساعة و42 دقيقة 57% Xiaomi 14T Pro 5000 مللي أمبير 23 دقيقة فقط -

وفي الاختبارات الفعلية، شحن هاتف Galaxy S25 Ultra حتى 68% خلال 30 دقيقة، بينما يمكن لهواتف مثل Xiaomi 14T Pro أن تصل إلى شحن كامل في حوالي 25 دقيقة فقط، وإذا صدقت الشائعات الجديدة، فإن قدرة Galaxy S26 Ultra على الوصول إلى 80% أو حتى 90% في نصف ساعة ستكون طفرة كبيرة لمحبي الفئة.

أداء البطارية في الاستخدام اليومي

الهاتف تصفح الإنترنت تشغيل الفيديو الألعاب الاستخدام العام Galaxy S25 Ultra 8 ساعات 20 ساعة و49 دقيقة 8 ساعات و54 دقيقة 14 ساعة و21 دقيقة Galaxy S24 Ultra 7 ساعات و39 دقيقة 20 ساعة و6 دقائق 8 ساعات و18 دقيقة 13 ساعة و53 دقيقة iPhone 16 Pro Max 8 ساعات و30 دقيقة 22 ساعة و39 دقيقة 10 ساعات و24 دقيقة 12 ساعة و4 دقائق Xiaomi 14T Pro 7 ساعات و46 دقيقة 20 ساعة و16 دقيقة 9 ساعات و34 دقيقة 11 ساعة و28 دقيقة



حتى الآن، لم تعرف مدة الشحن الكاملة من 0 إلى 100% لهاتف Galaxy S26 Ultra، لكن تشير التوقعات إلى أنها قد تكون في حدود 45 دقيقة فقط.

وفي وقت أصبحت فيه بعض الهواتف تشحن بالكامل في أقل من 20 دقيقة، فإن أي تحسن في هذا الجانب يعد خطوة إيجابية.

الوقت سيثبت مدى صحة هذه التسريبات، لكن إن صدقت، فإن Galaxy S26 Ultra قد يقدم تجربة شحن أسرع وأكثر كفاءة من أي هاتف ألترا سابق من سامسونج.