شائعات جديدة.. Galaxy S26 Ultra يأتي بشحن أسرع بكثير من سابقيه

Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
شيماء عبد المنعم

بدأت التسريبات بالظهور مبكرا حول هاتف Galaxy S26 Ultra، والذي من المتوقع أن يكون هاتف سامسونج الرائد لعام 2026، ويحمل أنباء سارة لعشاق العلامة الكورية، خصوصا فيما يتعلق بسرعة الشحن.

فوفقا لمصادر متعددة، من المرجح أن تتخلى سامسونج أخيرا عن تقنية الشحن بقوة 45 وات التي استخدمتها في الأجيال السابقة، وتستبدلها بشحن أسرع بقوة 60 وات، أي ما يعادل زيادة بنسبة 33% مقارنة بهاتف Galaxy S25 Ultra.

شحن حتى 80% في نصف ساعة؟


المسرب الشهير Ice Universe نشر على موقع Weibo الصيني معلومات جديدة تشير إلى أن بطارية Galaxy S26 Ultra بسعة 5000 مللي أمبير يمكنها الوصول إلى 75% أو حتى 80% خلال 30 دقيقة فقط.

وبحسب أرقام يقال إنها رسمية من سامسونج، ولكن Ice يعتقد أن هذه الأرقام متحفظة، مشيرا إلى إمكانية وصول الشحن فعليا إلى 90% خلال نفس المدة، وهو تحسن كبير وملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة.

مقارنة سرعة الشحن بين الأجهزة

الهاتف

سعة البطارية

شحن كامل

شحن خلال 30 دقيقة
 

Galaxy S25 Ultra

5000 مللي أمبير

ساعة و9 دقائق (سلكي)

68%

Galaxy S24 Ultra

5000 مللي أمبير

ساعة و9 دقائق (سلكي)

68%

iPhone 16 Pro Max

4685 مللي أمبير

 ساعة و42 دقيقة

57%

Xiaomi 14T Pro

5000 مللي أمبير

23 دقيقة فقط

-

وفي الاختبارات الفعلية، شحن هاتف Galaxy S25 Ultra حتى 68% خلال 30 دقيقة، بينما يمكن لهواتف مثل Xiaomi 14T Pro أن تصل إلى شحن كامل في حوالي 25 دقيقة فقط، وإذا صدقت الشائعات الجديدة، فإن قدرة Galaxy S26 Ultra على الوصول إلى 80% أو حتى 90% في نصف ساعة ستكون طفرة كبيرة لمحبي الفئة.

أداء البطارية في الاستخدام اليومي

الهاتف

تصفح الإنترنتتشغيل الفيديوالألعابالاستخدام العام

Galaxy S25 Ultra

8 ساعات20 ساعة و49 دقيقة8 ساعات و54 دقيقة14 ساعة و21 دقيقة

Galaxy S24 Ultra

7 ساعات و39 دقيقة20 ساعة و6 دقائق8 ساعات و18 دقيقة13 ساعة و53 دقيقة

iPhone 16 Pro Max

8 ساعات و30 دقيقة22 ساعة و39 دقيقة10 ساعات و24 دقيقة12 ساعة و4 دقائق

Xiaomi 14T Pro

7 ساعات و46 دقيقة20 ساعة و16 دقيقة9 ساعات و34 دقيقة11 ساعة و28 دقيقة


حتى الآن، لم تعرف مدة الشحن الكاملة من 0 إلى 100% لهاتف Galaxy S26 Ultra، لكن تشير التوقعات إلى أنها قد تكون في حدود 45 دقيقة فقط. 

وفي وقت أصبحت فيه بعض الهواتف تشحن بالكامل في أقل من 20 دقيقة، فإن أي تحسن في هذا الجانب يعد خطوة إيجابية.

الوقت سيثبت مدى صحة هذه التسريبات، لكن إن صدقت، فإن Galaxy S26 Ultra قد يقدم تجربة شحن أسرع وأكثر كفاءة من أي هاتف ألترا سابق من سامسونج.

