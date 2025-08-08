قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق برنامج النسخة التجريبية One UI 8 المبنية على أندرويد 16

احمد الشريف

أعلنت سامسونج اليوم أن برنامج النسخة التجريبية من واجهة One UI 8، والمبنية على نظام أندرويد 16، سيبدأ طرحه للأجهزة الأقدم في بعض الدول ابتداءً من يوم الإثنين 11 أغسطس. 

وسيكون البرنامج متاحًا أولًا لمستخدمي هواتف وهي ، سلسلة Galaxy S24 و Galaxy Z Fold 6 بالاضافة إلى هواتف Galaxy Z Flip 6، في دول مثل الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والهند.

توسيع الإتاحة في سبتمبر

اعتبارًا من سبتمبر، ستنضم أجهزة أخرى إلى البرنامج التجريبي، وتشمل:

سلسلة Galaxy S23

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A36 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A54

يمكن للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية الانضمام عبر تطبيق Samsung Members، مع العلم أن الإصدارات التجريبية قد لا تكون مناسبة للمستخدمين العاديين.

موعد الإطلاق الرسمي

تخطط سامسونج لإطلاق النسخة النهائية من One UI 8 في سبتمبر، بعد جمع بيانات كافية من مستخدمي النسخة التجريبية. 

وستصل النسخة المستقرة أولًا إلى عائلة Galaxy S25، قبل أن تتوسع إلى الأجهزة المؤهلة الأخرى.

إلى جانب الهواتف، ستطرح سامسونج أيضًا One UI 8 Watch – النظام الجديد لساعاتها الذكية – على الطرازات المؤهلة خارج سلسلة Galaxy Watch 8، مع إضافة مزايا جديدة للصحة.

مزايا One UI 8

تعتمد One UI 8 على أندرويد 16، وهي أحدث واجهة من سامسونج لأجهزة جالاكسي، تركّز على الذكاء الاصطناعي والتخصيص وسهولة الاستخدام. 

ظهرت الواجهة لأول مرة على Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 اللذين أُزيح الستار عنهما في 9 يوليو، وتُعد من أوائل الواجهات التي تتبنى أندرويد 16.

في قلب النظام يوجد ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط يتيح تفاعلات طبيعية وواعية بالسياق، مع اقتراحات مخصصة لتحسين المهام اليومية. 

كما تأتي أدوات جديدة مثل Now Bar وNow Brief لتقديم تحديثات واقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تعزيز الخصوصية ودعم الأجهزة

تُعزز سامسونج الخصوصية عبر Samsung Knox Vault الذي يحمي بيانات المستخدم مع خيار معالجة البيانات على الجهاز بدلًا من السحابة. 

وتشمل التحسينات دعم Auracast لمشاركة الصوت لاسلكيًا عبر رمز QR، ودعم خدمة العملاء عبر QR وNFC لتسريع إجراءات الصيانة.

كما حصل تطبيق Reminder على دعم صوتي أفضل ومشاركة قوائم أسهل، فيما يتيح Quick Share إرسال الملفات بلمسة واحدة من لوحة الإعدادات السريعة.

تجنب تأخير الإصدارات

يبدو أن سامسونج تسعى لطرح أكثر سلاسة مع One UI 8 بعد أن شهد One UI 7 تأخيرًا ملحوظًا، حيث بدأ برنامجه التجريبي في ديسمبر 2024 وأطلقت نسخته المستقرة مع Galaxy S25 في يناير، قبل أن تتاح على نطاق أوسع في أبريل.

حاليًا، يترقب المستخدمون حول العالم بدء طرح النسخة التجريبية من One UI 8 بشكل تدريجي.

