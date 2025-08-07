أخبار التكنولوجيا .. سامسونج تزود أجهزة التلفاز بميزة جديدة.. وأحدث باور بانك بأعلى إمكانات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تتيح إنشاء قصص مصورة للأطفال بالذكاء الأصطناعي ..إليك التفاصيل

يُقدّم تطبيق جيميني من جوجل ميزة "كتاب القصص"، وهي ميزة تُمكّن المستخدمين من إنشاء كتب قصصية مُصمّمة ومُخصّصة مع سرد مُسموع. يُمكن للمستخدمين وصف أي قصة، ويُنشئ جيميني كتابًا فريدًا من عشر صفحات مُزوّدًا برسومات وصوت مُخصّصين بأكثر من 45 لغة.

بقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

يشير تسريب جديد إلى أن ريدمي تعمل على هاتف بسعة بطارية 8500 مللي أمبير/ساعة. وهذا يزيد بنحو 1000 مللي أمبير/ساعة عن بطارية هاتف ريدمي توربو 4 برو الذي أُطلق مؤخرًا ، والذي يضم بطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير/ساعة.

بمساعد بيكسي .. سامسونج تزود أجهزة التلفاز بميزة جديدة

قامت شركة سامسونج للإلكترونيات بتحديث مساعدها الصوتي Bixby، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليتناسب مع تشكيلة أجهزة التلفزيون لعام 2025. صُممت النسخة الجديدة لتسهيل البحث عن المعلومات والتحكم في الأجهزة وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات

عززت شركة شاومي مؤخرًا مجموعة ملحقاتها في أوروبا بإضافة بنكي طاقة جديدين أو باوربنك يدعم أحدهما تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي المغناطيسي، بينما يتميز الآخر بسعة تخزين هائلة وكابل USB-C مدمج. كلا الطرازين متوفران بأسعار معقولة.

بنقرة واحدة.. إليك كيفية مشاركة الملفات بين جهازين كمبيوتر على نفس الشبكة

خطوة بخطوة يمكنك تحويل بياناتك من حاسوب لحاسوب آخر عبر حاسبك المحمول وذلك بخطوات بسيطة وبكفاءة وقد يكون كلاهما من مسافة بعيدة عن الآخر ولكن في المقابل قد يكونان متصلين بنفس الشبكة؟ إليك شرحًا خطوة بخطوة لنقل الملفات بين الأجهزة على نفس الشبكة بخمس طرق مختلفة.