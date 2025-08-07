قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-8-2025
تحذيرات أممية.. تصاعد وفيات الجوع وسوء التغذية يهدد أطفال غزة بكارثة إنسانية وشيكة
امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم
قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
تحويل 1270 مدرسة فنية لمدارس "تكنولوجيا تطبيقية" و "تعليم مزدوج"
لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور
لا زيادة في أسعار الأدوية .. رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة
قريباً.. انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين
أول إجراء من بدرية ضد مروجي شائعه اتهامها بقتل زوجها
رمزي عودة: احتلال غزة خطوة غير عقلانية وتكاليفه باهظة على إسرائيل
أخبار التكنولوجيا .. سامسونج تزود أجهزة التلفاز بميزة جديدة.. وأحدث باور بانك بأعلى إمكانات

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تتيح إنشاء قصص مصورة للأطفال بالذكاء الأصطناعي ..إليك التفاصيل

يُقدّم تطبيق جيميني من جوجل ميزة "كتاب القصص"، وهي ميزة تُمكّن المستخدمين من إنشاء كتب قصصية مُصمّمة ومُخصّصة مع سرد مُسموع. يُمكن للمستخدمين وصف أي قصة، ويُنشئ جيميني كتابًا فريدًا من عشر صفحات مُزوّدًا برسومات وصوت مُخصّصين بأكثر من 45 لغة. 

بقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته
يشير تسريب جديد إلى أن ريدمي تعمل على هاتف بسعة بطارية 8500 مللي أمبير/ساعة. وهذا يزيد بنحو 1000 مللي أمبير/ساعة عن بطارية هاتف ريدمي توربو 4 برو الذي أُطلق مؤخرًا ، والذي يضم بطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير/ساعة.

بمساعد بيكسي .. سامسونج تزود أجهزة التلفاز بميزة جديدة 

قامت شركة سامسونج للإلكترونيات بتحديث مساعدها الصوتي Bixby، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليتناسب مع تشكيلة أجهزة التلفزيون لعام 2025. صُممت النسخة الجديدة لتسهيل البحث عن المعلومات والتحكم في الأجهزة وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات 

عززت شركة شاومي مؤخرًا مجموعة ملحقاتها في أوروبا بإضافة بنكي طاقة جديدين أو باوربنك يدعم أحدهما تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي المغناطيسي، بينما يتميز الآخر بسعة تخزين هائلة وكابل USB-C مدمج. كلا الطرازين متوفران بأسعار معقولة.

بنقرة واحدة.. إليك كيفية مشاركة الملفات بين جهازين كمبيوتر على نفس الشبكة

خطوة بخطوة يمكنك تحويل بياناتك من حاسوب لحاسوب آخر عبر حاسبك المحمول وذلك بخطوات بسيطة وبكفاءة  وقد يكون كلاهما من مسافة بعيدة عن الآخر  ولكن في المقابل قد يكونان متصلين بنفس الشبكة؟ إليك شرحًا خطوة بخطوة لنقل الملفات بين الأجهزة على نفس الشبكة بخمس طرق مختلفة.

أحدث أخبار أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

