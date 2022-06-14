عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية نقل الملفات من الهواتف إلى الكمبيوتر بدون كابل

كيفية نقل الملفات
كيفية نقل الملفات من الهواتف إلى الكمبيوتر بدون كابل

هناك أكثر من طريقة لنقل الملفات الكبيرة  من الكمبيوتر إلى هاتفك الذكى أو العكس بدون بدون كابل ، حيث أن استخدام الكابل في بعض الأحيان ما تكون خطرة على الهاتف، حيث تنتقل الفيروسات الضارة إلى الأجهزة.

 

وبحسب موقع Make Use Of فإن هناك طرق بسيطة ومتعددة يمكن للمستخدمين اتباعها لنقل وتحميل الملفات الخاصة من الهواتف الذكية سواء أندرويد أو آيفون إلى الكمبيوتر بدون كابل، ونستعرض أبسطها فيما يلى :

كيفية فتح iCloud من أي متصفح ويب على جهازك

كيفية تحميل خرائط جوجل Google maps بدون إنترنت


نقل الملفات باستخدام حساب جوجل لهواتف أندرويد

 

يمكنك استخدام حسابك على جوجل لنقل الصور وملفات الموسيقى وغيرها من الملفات بين جهاز الكمبيوتر والهاتف.

ينطبق بعض هذه الخطوات على الإصدار 9 من نظام أندرويد والإصدارات الأحدث فقط.

 

نقل الملفات باستخدام حسابك على جوجل

 

يمكنك تحميل ملفات إلى حسابك على جوجل لاستخدامها على كل من الكمبيوتر والهاتف.

على الكمبيوتر، انتقِل إلى drive.google.com.
في أعلى يمين الصفحة، انقر على جديد ثم  تحميل ملف أو تحميل مجلد.
اختَر الملف أو المجلد الذي تريد تحميله.

سحب الملفات إلى Google Drive
على الكمبيوتر، انتقِل إلى drive.google.com.
افتح أو أنشئ مجلدًا.
لتحميل الملفات والمجلدات، اسحبها إلى مجلد Google Drive.

 

نقل الملفات باستخدام Apple iCloud لهواتف آيفون

 

1: قم بتمكين خدمة iCloud على هاتفك الآيفون وقم بتشغيل "Photo Stream" لنقل الصور.

2: قم بتنزيل وتثبيت لوحة تحكم Apple iCloud على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3: بعد تشغيل خدمة iCloud على هاتفك الآيفون، وسيتم تلقائيًا تحميل جميع الملفات التي تريدها إلى وحدة تخزين iCloud من Apple وحفظها على محرك الأقراص الثابتة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.


نقل البيانات باستخدام  تطبيق Dropbox

 

يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive،  ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.

 

نقل الملفات باستخدام برامج نقل الملفات

 

وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التى يمكن من خلاللها نقل البيانات والملفات والمهمة من خلال الكمبيوتر إلى الهاتف، حيث تتم من خلال موقع Portal by Pushbullet ، وهو موقع مجانى ولا يتطلب تسجيل للدخول علي كما أنه يوفر حماية وتشفير لمستخدميه .

 

ومن خلال الموقع يتم تحميل الملفات على الهاتف ورفعها على الموقع ثم بعد ذلك ادخل على الموقع من خلال الويب على الكمبيوترportal.pushbullet.com ثم قم بتنزيل الملفات على الكمبيوتر .

 

نقل الملفات من خلال موقع  WeTransfer

 

تعتبر نقل الملفات الكبيرة من خلال الانترنت عبر الايميل أو جوجل درايف  Google Drive وغيرها من المواقع تتطلب نت سريع جدا ليستطيع رفع هذه الملفات بسرعة وبشكل كامل ، وفي هذه الحالة يعتبر موقع  WeTransfer ، ومن أفضل المواقع التى يمكنها نقل الملفات الكبيرة من الهاتف إلى الكمبيوتر بكل سهولة وفي وقت سريع  حيث يمكن ررفع ملفات حتى حجم 2 جيجا بابت على الموقع .

 

الهواتف الذكية الكمبيوتر iCloud هواتف اندرويد آيفون الملفات الكبيرة جهاز الكمبيوتر سحب الملفات تحميل الملفات جوجل نقل الملفات Google Drive نظام أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

ترشيحاتنا

الطفولة والأمومة والأعلى لتنظيم الإعلام يستعدان لإطلاق مبادرة جديدة

منتخب ألمانيا يكتسح إيطاليا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

شروط التقديم والقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

كيفية نقل الملفات من الهواتف إلى الكمبيوتر بدون كابل

الخزانة الأمريكية قلقة بشأن الإفراط في استخدام العقوبات ضد روسيا

أخبار الأهلي | بدء المفاوضات مع روي فيتوريا.. الخطيب يدعم الفريق .. إعلان قائمة مباراة ايسترن كومباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

فيديو

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ