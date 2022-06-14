كيفية نقل الملفات من الهواتف إلى الكمبيوتر بدون كابل

هناك أكثر من طريقة لنقل الملفات الكبيرة من الكمبيوتر إلى هاتفك الذكى أو العكس بدون بدون كابل ، حيث أن استخدام الكابل في بعض الأحيان ما تكون خطرة على الهاتف، حيث تنتقل الفيروسات الضارة إلى الأجهزة.

وبحسب موقع Make Use Of فإن هناك طرق بسيطة ومتعددة يمكن للمستخدمين اتباعها لنقل وتحميل الملفات الخاصة من الهواتف الذكية سواء أندرويد أو آيفون إلى الكمبيوتر بدون كابل، ونستعرض أبسطها فيما يلى :



نقل الملفات باستخدام حساب جوجل لهواتف أندرويد

يمكنك استخدام حسابك على جوجل لنقل الصور وملفات الموسيقى وغيرها من الملفات بين جهاز الكمبيوتر والهاتف.

ينطبق بعض هذه الخطوات على الإصدار 9 من نظام أندرويد والإصدارات الأحدث فقط.

نقل الملفات باستخدام حسابك على جوجل

يمكنك تحميل ملفات إلى حسابك على جوجل لاستخدامها على كل من الكمبيوتر والهاتف.

على الكمبيوتر، انتقِل إلى drive.google.com.

في أعلى يمين الصفحة، انقر على جديد ثم تحميل ملف أو تحميل مجلد.

اختَر الملف أو المجلد الذي تريد تحميله.

سحب الملفات إلى Google Drive

على الكمبيوتر، انتقِل إلى drive.google.com.

افتح أو أنشئ مجلدًا.

لتحميل الملفات والمجلدات، اسحبها إلى مجلد Google Drive.

نقل الملفات باستخدام Apple iCloud لهواتف آيفون

1: قم بتمكين خدمة iCloud على هاتفك الآيفون وقم بتشغيل "Photo Stream" لنقل الصور.

2: قم بتنزيل وتثبيت لوحة تحكم Apple iCloud على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3: بعد تشغيل خدمة iCloud على هاتفك الآيفون، وسيتم تلقائيًا تحميل جميع الملفات التي تريدها إلى وحدة تخزين iCloud من Apple وحفظها على محرك الأقراص الثابتة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.



نقل البيانات باستخدام تطبيق Dropbox

يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive، ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.

نقل الملفات باستخدام برامج نقل الملفات

وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التى يمكن من خلاللها نقل البيانات والملفات والمهمة من خلال الكمبيوتر إلى الهاتف، حيث تتم من خلال موقع Portal by Pushbullet ، وهو موقع مجانى ولا يتطلب تسجيل للدخول علي كما أنه يوفر حماية وتشفير لمستخدميه .

ومن خلال الموقع يتم تحميل الملفات على الهاتف ورفعها على الموقع ثم بعد ذلك ادخل على الموقع من خلال الويب على الكمبيوترportal.pushbullet.com ثم قم بتنزيل الملفات على الكمبيوتر .

نقل الملفات من خلال موقع WeTransfer

تعتبر نقل الملفات الكبيرة من خلال الانترنت عبر الايميل أو جوجل درايف Google Drive وغيرها من المواقع تتطلب نت سريع جدا ليستطيع رفع هذه الملفات بسرعة وبشكل كامل ، وفي هذه الحالة يعتبر موقع WeTransfer ، ومن أفضل المواقع التى يمكنها نقل الملفات الكبيرة من الهاتف إلى الكمبيوتر بكل سهولة وفي وقت سريع حيث يمكن ررفع ملفات حتى حجم 2 جيجا بابت على الموقع .