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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

عززت شركة شاومي مؤخرًا مجموعة ملحقاتها في أوروبا بإضافة بنكي طاقة جديدين أو باوربنك يدعم أحدهما تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي المغناطيسي، بينما يتميز الآخر بسعة تخزين هائلة وكابل USB-C مدمج. كلا الطرازين متوفران بأسعار معقولة.

باوربنكXiaomi 33 
 

يأتي باوربنك  Xiaomi 33 واط، بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة. يُطرح هذا الطراز حاليًا في المزيد من الدول الأوروبية، وهو متوافق مع MagSafe. 

يحتوي هذا الطراز على لوحة شحن لاسلكية مغناطيسية، تشحن الأجهزة المدعومة بقوة 7.5 واط. يبلغ إجمالي قوة الشحن 33 واط من منفذ USB-C وكابل USB-C المدمج.

يُمكن شحن هاتف iPhone 16 Pro حتى 58% في 30 دقيقة فقط. يُمكن للمستخدمين شحن هذا الباور بانك بقوة 30 واط، ويستغرق الشحن الكامل أكثر من ساعتين بقليل. يحتوي الباور بانك على مؤشرات LED لمستوى البطارية، ويزن 238 جرامًا فقط.

باور بانك شاومي 20000
 

ثاني باور بانك يصل إلى أوروبا هو شاومي باور بانك 20000. وكما يوحي اسمه، يتميز هذا الطراز ببطارية ضخمة بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة. وكما هو الحال مع باور بانك المغناطيسي، يأتي هذا الطراز مزودًا بكابل USB-C مدمج للشحن السلكي. كما يحتوي على منفذي USB-C وUSB-A، يدعم كل منهما شحنًا يصل إلى 22.5 واط. تم الإعلان عن هذا الطراز مؤخرًا في السوق الهندية ، وهو الآن في طريقه إلى المزيد من المناطق الأوروبية.

باور بانك شاومي 20000
 

تزعم شاومي أن هاتف آيفون 16 برو يمكنه شحن 56% من بطاريته في 30 دقيقة فقط. يتميز بهيكل أثقل وزنًا، إذ يزن 342 جرامًا. بفضل الكابلات والمنافذ المدمجة، يمكن للمستخدمين شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد. كما يمكن لبنك الطاقة الجديد من شاومي شحن الساعات الذكية وغيرها من الملحقات التي تتطلب طاقة منخفضة.

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن بنك الطاقة المغناطيسي Xiaomi 33W بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة في أوروبا بلونين: الأبيض والأسود. وهو متاح للبيع عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية في إسبانيا بسعر 30.99 يورو. من ناحية أخرى، يتوفر بنك الطاقة Xiaomi 20,000 أيضًا باللونين نفسهما، ولكنه بسعر أقل، حيث يبلغ سعره 20.99 يورو.

باوربنك Xiaomi 33 شركة شاومي شحن اللاسلكي كابل USB C هاتف iPhone 16 Pro

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