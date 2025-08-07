بقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

يشير تسريب جديد إلى أن ريدمي تعمل على هاتف بسعة بطارية 8500 مللي أمبير/ساعة. وهذا يزيد بنحو 1000 مللي أمبير/ساعة عن بطارية هاتف ريدمي توربو 4 برو الذي أُطلق مؤخرًا ، والذي يضم بطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير/ساعة.

مواصفات هاتف ريلمي

تُشير التقارير إلى أن سُمك هيكل الهاتف أقل من 8.5 ملم وتتمتع في الوقت نفسه العديد من الهواتف ذات البطاريات الأصغر حجمًا بنفس السُمك

على سبيل المثال، يبلغ سُمك هاتف Galaxy S25 Ultra 8.2 ملم، ويحتوي على بطارية أصغر سعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

أضاف المُسرب أن مختبر Redmi لا يزال يُجري تحسينات على تقنية بطارياته الداخلية لزيادة سعتها إلى أقصى حد دون تقصير عمرها الافتراضي. ومن غير المُستغرب أن تعزى هذه الزيادة في حجم البطارية إلى استخدام تقنية بطاريات السيليكون والكربون، التي شهدت انتشارًا واسعًا في الصين هذا العام

بخلاف بطاريات الجرافيت التقليدية، التي تصل سعتها القصوى إلى حوالي 372 مللي أمبير/ساعة.

يمكن للمواد المصنوعة من السيليكون أن تصل إلى 4200 مللي أمبير/ساعة. كما يتميز السيليكون بقدرات تخزين ليثيوم أفضل، مما يساهم في زيادة كثافة الطاقة وتحسين السلامة أثناء الشحن.

بفضل التحول في المواد المصنعة، أصبحت الهواتف ذات سعة بطاريات 7000 مللي أمبير/ساعة أو أكثر شائعة في نظام أندرويد الصيني. وقد لا يقتصر الأمر على سعة 8500 مللي أمبير/ساعة.

ففي تقرير حديث آخر، زعم المصدر نفسه أن الهواتف ذات سعة 10000 مللي أمبير/ساعة قد تصل مطلع العام المقبل إلا أنه حتى الآن، لا توجد أي معلومات عن موعد إطلاق هاتف Redmi