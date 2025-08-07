قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف ريدمي
هاتف ريدمي
لمياء الياسين

يشير تسريب جديد إلى أن ريدمي تعمل على هاتف بسعة بطارية 8500 مللي أمبير/ساعة. وهذا يزيد بنحو 1000 مللي أمبير/ساعة عن بطارية هاتف ريدمي توربو 4 برو الذي أُطلق مؤخرًا ، والذي يضم بطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير/ساعة.

 مواصفات هاتف ريلمي

 تُشير التقارير إلى أن سُمك هيكل الهاتف أقل من 8.5 ملم وتتمتع في الوقت نفسه  العديد من الهواتف ذات البطاريات الأصغر حجمًا بنفس السُمك

 على سبيل المثال، يبلغ سُمك هاتف Galaxy S25 Ultra 8.2 ملم، ويحتوي على بطارية أصغر سعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

أضاف المُسرب أن مختبر Redmi لا يزال يُجري تحسينات على تقنية بطارياته الداخلية لزيادة سعتها إلى أقصى حد دون تقصير عمرها الافتراضي. ومن غير المُستغرب أن تعزى هذه الزيادة في حجم البطارية إلى استخدام تقنية بطاريات السيليكون والكربون، التي شهدت انتشارًا واسعًا في الصين هذا العام
بخلاف بطاريات الجرافيت التقليدية، التي تصل سعتها القصوى إلى حوالي 372 مللي أمبير/ساعة.

 يمكن للمواد المصنوعة من السيليكون أن تصل إلى 4200 مللي أمبير/ساعة. كما يتميز السيليكون بقدرات تخزين ليثيوم أفضل، مما يساهم في زيادة كثافة الطاقة وتحسين السلامة أثناء الشحن. 

بفضل التحول في المواد المصنعة، أصبحت الهواتف ذات سعة بطاريات 7000 مللي أمبير/ساعة أو أكثر شائعة في نظام أندرويد الصيني. وقد لا يقتصر الأمر على سعة 8500 مللي أمبير/ساعة. 

ففي تقرير حديث آخر، زعم المصدر نفسه أن الهواتف ذات سعة 10000 مللي أمبير/ساعة قد تصل مطلع العام المقبل إلا أنه حتى الآن، لا توجد أي معلومات عن موعد إطلاق هاتف Redmi

سعة بطارية بطارية هاتف ريدمي بطارية ضخمة هاتف Galaxy S25 Ultra 82 سعة بطاريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

مصر والسودان

أبرزها قضية مياه النيل.. وزير الإعلام السوداني يكشف أهم ملفات زيارته لمصر

العمود الفقري

استشاري يكشف أسباب اعوجاج الفقرات عند الأطفال .. ومتى تكون الجراحة الحل؟

الغضروف

الغضروف ليس مرضًا.. استشاري يكشف أسباب الانزلاق وطرق الوقاية

بالصور

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد