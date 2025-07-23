بحجم شاشة أكبر وبطارية جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أفادت التقارير أن ريدمي تعمل على سلسلة هواتف ريدمي نوت 15، ومن المتوقع إطلاقها في الصين بحلول أغسطس.

وفي نوفمبر، قد تكشف الشركة عن سلسلة هواتف ريدمي K90.

ويُتوقع أن تكشف الشركة عن ريدمي توربو 5 بحلول نهاية هذا العام أو أوائل يناير 2026 في الصين. واليوم

نشر موقع Digital Chat Station، منشورًا على منصة Weibo يُظهر المواصفات الرئيسية لهاتف توربو 5.

مواصفات هاتف Redmi Turbo 5

وفقًا للتسريبات، تُجري ريدمي حاليًا اختبارًا لهاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يعمل بمعالج Dimensity 8500 ويبدو أن هذا الجهاز هو Redmi Turbo 5 المُقرر طرحه في السوق الصينية. عالميًا، قد يُطلق عليه اسم Poco X8 Pro .

تشير التسريبات إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 سيضم شاشة OLED من نوع LTPS بدقة 1.5K بزوايا دائرية كبيرة، وإطارًا معدنيًا متوسطًا فاخرًا، وتصميمًا بسيطًا للكاميرا الخلفية. ورغم أن المُسرب لم يذكر حجم الشاشة في التسريب الجديد، إلا أنه كشف سابقًا أن الجهاز سيضم شاشة بقياس 6.6 بوصة.



من المتوقع أيضًا أن يأتي الجهاز مزودًا ببطارية عالية الجودة، بسعة تبدأ من 7، أي ما يُرجح أن تبلغ حوالي 7000 مللي أمبير/ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تلمح التسريبات إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 سيُاتي بتصميم متوسط الحجم سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا جذابًا لاصحاب الفئة المتوسطة.

في هذه الأثناء، تستعد ريدمي لإطلاق هواتف ذكية جديدة ورغم أن الإعلان التشويقي لم يكشف عن أي تفاصيل حول ما هو قادم، يبدو أن الشركة قد تكشف النقاب عن سلسلة ريدمي 15.