بقدرة شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتفها 15C

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi 15C، الذي يُتوقع أن يشكّل نقلة في فئة الهواتف الاقتصادية، إذ كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات الهاتف الكاملة وسعره المتوقع في السوق الأوروبية، في ظل استعداد شاومي للإعلان الرسمي عنه خلال أسابيع قليلة.

ويأتي هذا الهاتف استمرارًا لسلسلة C التي تلقى رواجًا بين المستخدمين الباحثين عن هواتف منخفضة السعر بأداء مقبول وبطارية طويلة العمر.

مواصفات هاتف Redmi 15C

يعتمد هاتف Redmi 15C على معالج MediaTek Helio G81، وهو نفس المعالج المستخدم في الإصدار السابق، ما يشير إلى أن شاومي لم تركز على تحسين الأداء بقدر تركيزها على تحسين تجربة العرض والطاقة.

ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD كبيرة بحجم 6.9 بوصة

ريدمي 15 سي



وفقًا لموقع gizmochina، سيتوفر هاتف Redmi 15C بأربعة ألوان: رمادي داكن، أزرق، أخضر، وبرتقالي وسيتوفر بنسختين للتخزين. سعر نسخة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 جيجابايت هو 133.90 يورو، بينما سعر نسخة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت هو 154.90 يورو.

يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع نتوء على شكل قطرة ماء ويحتوي النتوء على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية، فتأتي بدقة 50 ميجابكسل. ولم تُعلن تفاصيل المستشعر الثاني بعد.

مواصفات شحن هاتف Redmi 15C

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G81، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت. وتتوفر سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وتُعد البطارية مُحسّنة بشكل كبير عن سابقتها، حيث تأتي بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. كان الطراز الأقدم مزودًا ببطارية بسعة 5160 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

وتزعم شاومي أن البطارية تدوم حتى 77 ساعة بشحنة واحدة، وتحافظ على 80% من سعتها بعد 1000 دورة شحن، وذلك وفقًا لشهادة EPREL.

وتشمل الميزات الأخرى ماسح بصمة جانبي، ودعم NFC، وتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء. تبلغ أبعاد الهاتف 173 × 81 × 8.2 ملم، ويزن 205 غرامات.