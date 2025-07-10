ببطارية عملاقة .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi 15C

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف Redmi 15C فمن المرجح أن يُطرح هاتف Redmi 15C في أسواق عالمية مختارة قريبًا.

من المرجح أن يتوفر هاتف Redmi 15C بأربعة ألوان على الأقل، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود الداكن، والأزرق ، والبرتقالي ، ولون أخضر.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف Redmi 15C



يبدو تصميم هاتف Redmi 15C مختلفًا بشكل ملحوظ عن سابقه، Redmi 14C ، كما هو واضح في الصور المسربة. فبدلاً من وحدة الكاميرا الدائرية، يتميز طراز 15C المزعوم بجزيرة كاميرا مربعة بزوايا مستديرة.

تقع الجزيرة في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية، ويبدو أنها تحتوي على فتحتي كاميرا دائريتين منفصلتين مرتبتين رأسيًا، إلى جانب وحدة فلاش LED موضوعة داخل فتحة دائرية أصغر.

ميزات هاتف Redmi 15C

من المتوقع أن يأتي هاتف Redmi Turbo 5 Pro ببطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة وأسفل اللوحة الخلفية، يقع شعار Redmi على الجانب الأيسر.

تتميز شاشة الهاتف المسطحة بحواف ضيقة، وجزء أمامي أكثر سمكًا، وشق في المنتصف على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية. يقع زر التحكم في الصوت وزر التشغيل على الحافة اليمنى، بينما يقع منفذ بطاقة SIM على اليسار.

وفقًا لتقرير Xpertpick، ظهر هاتف Redmi 15C برقم الطراز 25078RA3EA على موقع NBTC التايلاندي لشهادات الاعتماد ورُصد هاتف Poco C85 برقم الطراز 25078PC3EG على نفس قاعدة البيانات، وفقًا للتقرير. وتشير أرقام الطراز المتشابهة إلى أنه من المتوقع إطلاق الهاتفين الذكيين المزعومين بميزات متشابهة، إن لم تكن متطابقة.

على الجانب الاخر يدعم هاتف Redmi 15C لشبكات LTE، وبالتالي من غير المتوقع أن يدعما اتصال 5G.