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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل هواتف ذكية مزودة ببطاريات السيليكون والكربون

أفضل هواتف ذكية مزودة ببطاريات السيليكون والكربون
أفضل هواتف ذكية مزودة ببطاريات السيليكون والكربون
شيماء عبد المنعم
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تسير صناعة الهواتف الذكية بسرعة نحو استخدام بطاريات السيليكون والكربون التي توفر كثافة طاقة أعلى، سرعات شحن أسرع، وموثوقية أطول، مقارنة مع بطاريات الليثيوم أيون التقليدية،

وتعد بطاريات السيليكون والكربون خيارا مثاليا للهواتف الذكية، حيث تتيح تصميمات مدمجة بقدرة أكبر دون التأثير على الوزن، مما يضمن عمرا أطول للبطارية، في عامي 2024 و2025، أصبحت العديد من الهواتف الذكية الرائدة مجهزة بهذه التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تحسين كفاءة الطاقة، إدارة الحرارة، ودورات الشحن. فيما يلي أبرز الهواتف التي تأتي بهذه البطاريات المتطورة.

أفضل هواتف ذكية مزودة ببطاريات السيليكون والكربون

 

1. هاتف وان بلس OnePlus 13:

يتميز OnePlus 13 ببطارية سيليكون وكربون بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع كثافة طاقة تبلغ 805 WH/L، مما يضمن استخداما طويل الأمد في تصميم مدمج. الهاتف يدعم شحن سلكي بسرعة 100 وات، ليصل من 0 إلى 100٪ في 36 دقيقة فقط، بالإضافة إلى شحن لاسلكي فلاش بقدرة 50 وات، يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، ويتميز بشاشة BOE X2 2K+ AMOLED، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف وان بلس OnePlus 13

2. هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro:

يتميز Xiaomi 15 Pro ببطارية سيليكون وكربون بسعة 6100 مللي أمبير في الساعة مع كثافة طاقة تصل إلى 850 WH/L، مما يضمن عمرا أطول للبطارية، الهاتف يدعم شحن سلكي بسرعة 90 وات، وشحن لاسلكي بسرعة 50 وات، ويعمل مع معالج Snapdragon 8 Elite.

هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro

3. هاتف ريلمي Realme GT 7 Pro:

يأتي هاتف ريلمي Realme GT 7 Pro ببطارية سيليكون وكربون بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقوة 120 وات، حيث يتم شحن 50% من البطارية في 14 دقيقة فقط، الهاتف مجهز بشاشة OLED بدقة 1.5K، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف ريلمي Realme GT 7 Pro

4. هاتف هونر Honor Magic 7 Pro:

يأتي هاتف هونر Honor Magic 7 Pro ببطارية سيليكون وكربون بسعة 5850 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقوة 80 وات. الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite وشاشة LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة، مع كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوب 200 ميجابكسل.

هاتف هونر Honor Magic 7 Pro
الهواتف الذكية هواتف ذكية بطارية بطاريات السيليكون

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