قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
كاراتيه وطائرة وقدرات خاصة| أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات إفريقيًا وعالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنقرة واحدة.. إليك كيفية مشاركة الملفات بين جهازين كمبيوتر على نفس الشبكة

نقل الملفات
نقل الملفات
لمياء الياسين

خطوة بخطوة يمكنك تحويل بياناتك من حاسوب لحاسوب آخر عبر حاسبك المحمول وذلك بخطوات بسيطة وبكفاءة  وقد يكون كلاهما من مسافة بعيدة عن الآخر  ولكن في المقابل قد يكونان متصلين بنفس الشبكة؟ إليك شرحًا خطوة بخطوة لنقل الملفات بين الأجهزة على نفس الشبكة بخمس طرق مختلفة.

فهل لديك جهاز كمبيوتر شخصي وجهاز كمبيوتر محمول، ولكنهما بعيدان عن بعضهما البعض، يمكنك نقل الملفات بينهما بكفاءة إذا قمت بتوصيلهما بنفس جهاز التوجيه (وليس معًا بشكل مباشر)؟"

أسرع برنامج لنقل الملفات

فهل تريد مشاركة الملفات بين أجهزة الكمبيوتر على شبكتك المنزلية؟ وفيما يلي مقارنة قصيرة للطرق الخمس التالية التي ستتعرف عليها قريبًا:

-نقل الملفات على نفس الشبكة وتعد أفضل حل متاح لمشاركة الملفات بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows أو أجهزة Mac هو اللجوء إلى متخصص أداة نقل الملفات مثل AnyViewer. 

-تسجيل الدخول إلى نفس الحساب على الكمبيوتر الشخصي، وسيتم ذلك تلقائيًا.

فقط انتقل إلى  الجهاز ، وحدد الكمبيوتر الذي تريد مشاركة الملفات معه، ثم انقر فوق  نقل الملفات .

- ستظهر نافذة نقل الملفات على اليسار، وجهاز الكمبيوتر على اليمين. لإرسال الملفات المحددة إلى جهاز الكمبيوتر ، عليك النقر على السهم الأيمن، والعكس صحيح.

- عليك تفعيل ميزة "المشاركة عن قرب" على جميع أجهزة الكمبيوتر التي ترغب بمشاركة الملفات معها. للقيام بذلك، افتح "الإعدادات" ، ثم انقر على "النظام" > "التجارب المشتركة" ، ثم فعّل ميزة "المشاركة عن قرب" .

نقل الملفات كمبيوتر محمول أجهزة الكمبيوتر أجهزة Mac مشاركة الملفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

وادي دجلة

أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات في بطولات أفريقيا والعالم للكاراتيه والطائرة

خوان الفيني

أول تعليق من خوان ألفينا بعد انضمامه لنادي الزمالك

النادي الأهلي

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمودرن سبورت

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد