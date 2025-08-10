أخبار التكنولوجيا.. واتساب يتيح لك الدردشة مع الغرباء.. قائمة أجهزة سامسونج التي تحصل على تصحيح الأمان

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9

يزعم تسريب جديد أن هاتف Find X9 Ultra سيأتي ببطارية أكبر بكثير من سابقه، مع الحفاظ على سرعات الشحن السريع نفسها وإضافة تحسينات كبيرة على الكاميرا.

أفاد موقع Tipster Digital Chat Station أن هاتف X9 Ultra سيستخدم بطارية ثنائية الخلية بسعة 6,850 مللي أمبير/ساعة (3,425 مللي أمبير/ساعة لكل بطارية)

واتساب يتيح لك الدردشة مع الغرباء.. دون حساب أو تحميل التطبيق

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة قد تحدث تغييرا جذريا في طريقة التواصل، إذ ستسمح بإجراء محادثات مع أشخاص لا يملكون حسابا على واتساب، وبدون الحاجة لتنزيل التطبيق.

وحسب ما كشفه موقع WaBetaInfo، فإن هذه الميزة الجديدة ظهرت في الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق واتساب على نظام أندرويد الإصدار رقم 2.25.22.13، لكنها لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

قائمة أجهزة «سامسونج» التي تحصل على تصحيح الأمان لشهر أغسطس 2025



عادةً ما تكون سامسونج من أوائل شركات أندرويد التي تُصدر أحدث تصحيح أمني، وتحديث أغسطس 2025 الأمني ليس استثناءً.

وقد بدأت بالفعل بطرحه على العديد من أجهزة جالاكسي، ومن المتوقع أن يتوسع تدريجيًا ليشمل المزيد من هواتف جالاكسي والأجهزة اللوحية خلال الأيام والأسابيع القادمة.

استعدادا لطرحها عالميًا .. شاومي تكشف ملامح سلسلة Xiaomi 16 الجديدة



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيعد من المتوقع أن يتم إطلاق الموجة التالية من الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد ابتداءً من شهر سبتمبر، وقد تكون شركة Xiaomi هي أول من يطلقها.

يُشاع أن سلسلة هواتف Xiaomi 16 ستُطرح لأول مرة بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 من كوالكوم في أوائل الشهر المقبل

