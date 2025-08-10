قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات
وزير التعليم : نخطط للإنتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يتيح لك الدردشة مع الغرباء.. قائمة أجهزة سامسونج التي تحصل على تصحيح الأمان

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9

 يزعم تسريب جديد أن هاتف Find X9 Ultra سيأتي ببطارية أكبر بكثير من سابقه، مع الحفاظ على سرعات الشحن السريع نفسها وإضافة تحسينات كبيرة على الكاميرا. 

أفاد موقع Tipster Digital Chat Station أن هاتف X9 Ultra سيستخدم بطارية ثنائية الخلية بسعة 6,850 مللي أمبير/ساعة (3,425 مللي أمبير/ساعة لكل بطارية)

واتساب يتيح لك الدردشة مع الغرباء.. دون حساب أو تحميل التطبيق

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة قد تحدث تغييرا جذريا في طريقة التواصل، إذ ستسمح بإجراء محادثات مع أشخاص لا يملكون حسابا على واتساب، وبدون الحاجة لتنزيل التطبيق.

وحسب ما كشفه موقع WaBetaInfo، فإن هذه الميزة الجديدة ظهرت في الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق واتساب على نظام أندرويد الإصدار رقم 2.25.22.13، لكنها لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

قائمة أجهزة «سامسونج» التي تحصل على تصحيح الأمان لشهر أغسطس 2025
 

عادةً ما تكون سامسونج من أوائل شركات أندرويد التي تُصدر أحدث تصحيح أمني، وتحديث أغسطس 2025 الأمني ليس استثناءً.

 وقد بدأت بالفعل بطرحه على العديد من أجهزة جالاكسي، ومن المتوقع أن يتوسع تدريجيًا ليشمل المزيد من هواتف جالاكسي والأجهزة اللوحية خلال الأيام والأسابيع القادمة.

استعدادا لطرحها عالميًا .. شاومي تكشف ملامح سلسلة Xiaomi 16 الجديدة
 

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيعد من المتوقع أن يتم إطلاق الموجة التالية من الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد ابتداءً من شهر سبتمبر، وقد تكون شركة Xiaomi هي أول من يطلقها.

يُشاع أن سلسلة هواتف Xiaomi 16 ستُطرح لأول مرة بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 من كوالكوم في أوائل الشهر المقبل
 

درجات الحرارة اليوم
ام ابراهيم
حوت الاوركا جيسيكا
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
