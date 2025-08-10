قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. دعم مالي لكل فريق مشارك| ما السبب؟
اليوم.. انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة
قوافل الإغاثة المصرية تواصل عبورها نحو غزة عبر معبر كرم أبو سالم
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا | صور
البث الإسرائيلية: سموتريتش هدد نتنياهو بتفكيك الحكومة والتوجه للانتخابات
قد تمتد لستة أشهر.. تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة
17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9

لمياء الياسين

 يزعم تسريب جديد أن هاتف Find X9 Ultra سيأتي ببطارية أكبر بكثير من سابقه، مع الحفاظ على سرعات الشحن السريع نفسها وإضافة تحسينات كبيرة على الكاميرا.

هاتف OPPO-Find-X8-Ultra
 

أفاد موقع Tipster Digital Chat Station أن هاتف X9 Ultra سيستخدم بطارية ثنائية الخلية بسعة 6,850 مللي أمبير/ساعة (3,425 مللي أمبير/ساعة لكل بطارية) - ومن المرجح تسويقها بسعة 7,000 مللي أمبير/ساعة نموذجية,du] وهذا أعلى من سعة هاتف Find X8 Ultra النموذجية البالغة 6,100 مللي أمبير/ساعة، مما يجعله من أكبر البطاريات الرائدة التي رأيناها على الإطلاق.
رغم هذا التطور، أفادت التقارير أن أوبو ستلتزم بالشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. كما يشير التسريب إلى أن الهاتف لن يزيد حجمه كثيرًا، وهو ما يُعد إنجازًا هندسيًا رائعًا.

 هاتف X9 Ultra

يُقال إن هاتف X9 Ultra سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.82 بوصة بدقة +2K ومعدل تحديث 120 هرتز. لا تزال مسألة تحسين كفاءة الطاقة موضع تساؤل، لكن مواصفات الكاميرا يصعب تجاهلها: مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسات تكبير ثنائية (200 ميجابكسل و50 ميجابكسل) مع تكبير بصري يصل إلى 10x. من المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 من Qualcomm، مع واجهة ColorOS 16 المبنية على Android 16. كما يُشاع أن الهاتف مقاوم للصدمات بتصنيف IP68/IP69.
بالمقارنة، يأتي هاتف X8 Ultra مزودًا بمستشعر رئيسي من نوع Sony LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل، مقاس بوصة واحدة، مع عدستين تليفوتوغرافيتين بدقة 50 ميجابكسل (3x و6x) وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل. يمكنك الاطلاع على اختبار الكاميرا الكامل لهاتف X8 Ultra هنا .

من المرجح أن تطلق شركة Oppo هاتف Find X9 Ultra في الربع الأول من عام 2026. وإذا كانت التسريبات دقيقة، فقد يتنافس هذا الهاتف مع منافسين مثل Galaxy S26 Ultra، وذلك بفضل سعة البطارية وإعداد الكاميرا.

هاتف Find X9 Ultra الشحن السريع هاتف X9 Ultra الشحن السلكي مواصفات الكاميرا Android 16

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم وعدد من الباكيات بشبرا الخيمة

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في إنهاء حياة بائع في عين شمس

التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى مشاجرة بكفر شكر

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

