بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9

يزعم تسريب جديد أن هاتف Find X9 Ultra سيأتي ببطارية أكبر بكثير من سابقه، مع الحفاظ على سرعات الشحن السريع نفسها وإضافة تحسينات كبيرة على الكاميرا.

هاتف OPPO-Find-X8-Ultra



أفاد موقع Tipster Digital Chat Station أن هاتف X9 Ultra سيستخدم بطارية ثنائية الخلية بسعة 6,850 مللي أمبير/ساعة (3,425 مللي أمبير/ساعة لكل بطارية) - ومن المرجح تسويقها بسعة 7,000 مللي أمبير/ساعة نموذجية,du] وهذا أعلى من سعة هاتف Find X8 Ultra النموذجية البالغة 6,100 مللي أمبير/ساعة، مما يجعله من أكبر البطاريات الرائدة التي رأيناها على الإطلاق.

رغم هذا التطور، أفادت التقارير أن أوبو ستلتزم بالشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. كما يشير التسريب إلى أن الهاتف لن يزيد حجمه كثيرًا، وهو ما يُعد إنجازًا هندسيًا رائعًا.

هاتف X9 Ultra

يُقال إن هاتف X9 Ultra سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.82 بوصة بدقة +2K ومعدل تحديث 120 هرتز. لا تزال مسألة تحسين كفاءة الطاقة موضع تساؤل، لكن مواصفات الكاميرا يصعب تجاهلها: مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسات تكبير ثنائية (200 ميجابكسل و50 ميجابكسل) مع تكبير بصري يصل إلى 10x. من المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 من Qualcomm، مع واجهة ColorOS 16 المبنية على Android 16. كما يُشاع أن الهاتف مقاوم للصدمات بتصنيف IP68/IP69.

بالمقارنة، يأتي هاتف X8 Ultra مزودًا بمستشعر رئيسي من نوع Sony LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل، مقاس بوصة واحدة، مع عدستين تليفوتوغرافيتين بدقة 50 ميجابكسل (3x و6x) وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل. يمكنك الاطلاع على اختبار الكاميرا الكامل لهاتف X8 Ultra هنا .

من المرجح أن تطلق شركة Oppo هاتف Find X9 Ultra في الربع الأول من عام 2026. وإذا كانت التسريبات دقيقة، فقد يتنافس هذا الهاتف مع منافسين مثل Galaxy S26 Ultra، وذلك بفضل سعة البطارية وإعداد الكاميرا.