One UI 8 قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل على تحديث

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لمياء الياسين

تستعد الشركة الكورية سامسونج لبدء إطلاق تحديث واجهة One UI 8 والمبني على نظام أندرويد  Android 16 والذي يعد أحد أهم التحديثات والتي سيتم بدء إصدارها لهذا العام ويعد هذا التحديث فريد من نوعه وذلك لأنه يعد أول إصدار رئيسي من واجهة تحديث One UI ولا يسبقه آية تحديثات فرعية على نفس الإصدار.

هواتف مؤهلة للحصول على تحديث واجهة One UI 8
 

من جانبها لم تكشف شركة سامسونج من جانبها بعد عن القائمة الرسمية وبالأجهزة التي سيحصل عليها التحديث، ولكن بناءً على سياسة الشركة المعتادة في تقديم التحديثات، يتوقع أن يشمل التحديث لمجموعة واسعة من هواتفها وبعض أجهزتها اللوحية، بما في ذلك:

سلسلة Galaxy S
 

هواتف Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
هواتف Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
هواتف Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
هواتف Galaxy S22, S22+, S22 Ultra


Galaxy S21 FE


سلسلة هواتف  Galaxy Z (الهواتف القابلة للطي):
هواتف Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7
هواتف Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
هواتف Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
 

هواتف سلسلة Galaxy A (الهواتف من الفئة المتوسطة):
 

هواتف Galaxy A73, A56, A55, A54, A53
هواتف Galaxy A36, A35, A34, A33
هواتف Galaxy A25, A24
هواتف Galaxy A17, A16, A15, A06

سلسلة Galaxy Tab (الأجهزة اللوحية):
 

هواتف Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+
هواتف Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+
Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
Galaxy Tab A9, A9+, Tab S6 Lite (2024)
 

سلسلة Galaxy F & M:
 

مجموعة واسعة من الأجهزة مثل Galaxy F56, F55, F54, F34, F16, F15, F06, F36
وكذلك أجهزة Galaxy M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06


سلسلة Galaxy XCover:


Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro
 

أهم مميزات تحديث واجهة One UI 8
 

من المتوقع أن يكون تحديث واجهة One UI 8 تحديثًا يركز على تحسين واجهة المستخدم وتجربتها بشكل عام، دون تغييرات جذرية كبيرة.

