هل موبايلك منهم ؟ .. سامسونج تعلن عن تحديث One UI 8 لمزيد من الهواتف

بعد إصدار One UI 7 البطيء والمحبط، تجري Samsung تحولًا سريعًا مع تحديث One UI 8. كانت أول علامة تجارية تطلق إصدار Android 16 beta مع واجهتها المخصصة (One UI 8 beta) في مايو، لكن ذلك ظل حصريًا لسلسلة Galaxy S25 لفترة طويلة.

الإصدار التجريبي من تحديث One UI 8

بعد أكثر من شهرين، تُوسّع سامسونج نطاق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 8 ليشمل المزيد من هواتف Galaxy، وقد أعلنت بالفعل عن خططها لمزيد من التوسع في سبتمبر (المزيد حول ذلك لاحقًا). إليك قائمة بأجهزة سامسونج التي تتلقى حاليًا تحديث One UI 8 التجريبي.





هواتف سامسونج تحصل على النسخة التجريبية من One UI 8

جالاكسي S25

جالاكسي S25+

جالكسي S25 ألترا

جالاكسي S24

جالاكسي S24+

جالكسي S24 ألترا

جالكسي زد فولد 6

جالاكسي زد فليب 6

يرجى العلم أن التحديثات تُصدر على دفعات، لذا قد يستغرق ظهورها على جهازك بعض الوقت. كما أن فترات توفرها محدودة، لذا يجب عليك الإسراع في الحصول على النسخة التجريبية قبل امتلاء الفترات المتاحة.

لا يكفي امتلاك هاتف سامسونج واحد فقط للتسجيل في برنامج One UI 8 التجريبي؛ بل يجب أن تكون مقيمًا في بلد مؤهل. بالنسبة لسلسلة Galaxy S25، تم إصدار النسخة التجريبية في البداية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية، ثم وُسِّعت لاحقًا لتشمل بولندا والهند.

أما بالنسبة للأجهزة الأخرى في القائمة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S24، وGalaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6، فإن الإصدار التجريبي من One UI 8 متاح في أربع مناطق: كوريا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.

كيفية الانضمام إلى تحديث One UI 8 التجريبي؟

بافتراض أن لديك جهاز Samsung مؤهل وأنك تعيش في بلد يتم فيه إصدار الإصدار التجريبي من One UI 8، فإليك الخطوات السهلة للحصول على التحديث التجريبي:

افتح تطبيق Samsung Members على هاتفك. (يمكنك تثبيته عبر Galaxy Store إذا لم تقم بذلك بالفعل.

ابحث عن شعار One UI 8 beta وانقر عليه.

اتبع الخطوات البسيطة التي تظهر على شاشتك للانضمام إلى البرنامج التجريبي.

الآن، انتقل إلى الإعدادات > تحديثات البرامج > التنزيل والتثبيت للحصول على التحديث التجريبي.

قم بتنزيل التحديث ثم قم بتثبيته.

تأكد من وجود مساحة تخزين كافية في جهازك وشحن بطارية لا تقل عن 30% لضمان تثبيت أكثر سلاسة. تذكّر أيضًا أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، لذا قد يحتوي على أخطاء وميزات غير مكتملة.