تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل موبايلك منهم ؟ .. سامسونج تعلن عن تحديث One UI 8 لمزيد من الهواتف

لمياء الياسين

بعد إصدار One UI 7 البطيء والمحبط، تجري Samsung تحولًا سريعًا مع  تحديث One UI 8. كانت أول علامة تجارية تطلق إصدار Android 16 beta مع واجهتها المخصصة (One UI 8 beta) في مايو، لكن ذلك ظل حصريًا لسلسلة Galaxy S25 لفترة طويلة.

 الإصدار التجريبي من تحديث One UI 8

بعد أكثر من شهرين، تُوسّع سامسونج نطاق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 8 ليشمل المزيد من هواتف Galaxy، وقد أعلنت بالفعل عن خططها لمزيد من التوسع في سبتمبر (المزيد حول ذلك لاحقًا). إليك قائمة بأجهزة سامسونج التي تتلقى حاليًا تحديث One UI 8 التجريبي.


 

 هواتف سامسونج تحصل على النسخة التجريبية من One UI 8

جالاكسي S25
جالاكسي S25+
جالكسي S25 ألترا
جالاكسي S24
جالاكسي S24+
جالكسي S24 ألترا
جالكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
يرجى العلم أن التحديثات تُصدر على دفعات، لذا قد يستغرق ظهورها على جهازك بعض الوقت. كما أن فترات توفرها محدودة، لذا يجب عليك الإسراع في الحصول على النسخة التجريبية قبل امتلاء الفترات المتاحة.

لا يكفي امتلاك هاتف سامسونج واحد فقط للتسجيل في برنامج One UI 8 التجريبي؛ بل يجب أن تكون مقيمًا في بلد مؤهل. بالنسبة لسلسلة Galaxy S25، تم إصدار النسخة التجريبية في البداية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية، ثم وُسِّعت لاحقًا لتشمل بولندا والهند.
أما بالنسبة للأجهزة الأخرى في القائمة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S24، وGalaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6، فإن الإصدار التجريبي من One UI 8 متاح في أربع مناطق: كوريا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.

كيفية الانضمام إلى تحديث One UI 8 التجريبي؟

بافتراض أن لديك جهاز Samsung مؤهل وأنك تعيش في بلد يتم فيه إصدار الإصدار التجريبي من One UI 8، فإليك الخطوات السهلة للحصول على التحديث التجريبي:

افتح تطبيق Samsung Members على هاتفك. (يمكنك تثبيته عبر Galaxy Store إذا لم تقم بذلك بالفعل.
ابحث عن شعار One UI 8 beta وانقر عليه.
اتبع الخطوات البسيطة التي تظهر على شاشتك للانضمام إلى البرنامج التجريبي.
الآن، انتقل إلى الإعدادات > تحديثات البرامج > التنزيل والتثبيت للحصول على التحديث التجريبي.
قم بتنزيل التحديث ثم قم بتثبيته.
تأكد من وجود مساحة تخزين كافية في جهازك وشحن بطارية لا تقل عن 30% لضمان تثبيت أكثر سلاسة. تذكّر أيضًا أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، لذا قد يحتوي على أخطاء وميزات غير مكتملة.

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

محمود عبد العزيز وزوجته

كريم محمود عبد العزيز ينفي شائعة انفصاله بهذه الصورة

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن تفاصيل فتح طلبات الاعتماد لدورته الثامنة

ياسمين الخطيب

اللي عنده برد | ياسمين الخطيب توجّه رسالة لـ مصطفى كامل بسبب أنغام

بالصور

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

