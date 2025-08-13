هل حُذفت صورك عن طريق الخطأ على هاتف سامسونج؟ إليك كيفية استعادتها فقد يكون فقدان صورك الثمينة على هاتف سامسونج أمرًا مُرهقًا. سواءً كان ذلك بسبب عطل في بطاقة SD، أو خلل في البرنامج، أو حذف غير مقصود، فالخبر السار هو إمكانية استعادتها في معظم الحالات وإليك أماكن تخزين صور سامسونج، وطرق استعادتها المختلفة، ونصائح لتجنب فقدانها في المستقبل.

أين يتم تخزين صور Samsung؟

تُحفظ الصور على أجهزة سامسونج، عادةً في مجلد DCIM/الكاميرا داخل وحدة التخزين الداخلية. إذا كنت تستخدم بطاقة SD، فقد تُخزّن صورك هناك. تعتمد عملية الاسترداد على مكان حفظ صورك، حيث تختلف طريقة تعامل أدوات الاسترداد مع وحدة التخزين الداخلية وبطاقات SD.

للتحقق من مكان حفظ الصور، افتح تطبيق المعرض أو الكاميرا وراجع إعدادات وحدة التخزين. معرفة مكان حفظ الصور بدقة يُسهّل عملية الاسترداد.

استعادة الصور من بطاقة SD

إذا كانت صورك المحذوفة مخزنة على بطاقة SD، يمكنك استخدام أداة استرداد فعّالة مثل Wondershare Recoverit Photo Recovery. صُمم هذا البرنامج لمعالجة حالات مثل تعطل النظام، وتهيئة الجهاز، وغيرها من المشكلات الفنية. يستخدم خوارزمية مسح عميق بنسبة نجاح تصل إلى 96%، ويدعم أكثر من 120 تنسيقًا للملفات (بما في ذلك RAW وPNG وJPG)، ويتيح لك معاينة الصور قبل استعادتها.

استعادة الصور المحذوفة من بطاقة SD من Samsung



الخطوة 1: افتح برنامج Recoverit ووصّل بطاقة SD.

شغّل برنامج Wondershare Recoverit على جهاز الكمبيوتر. أدخل بطاقة SD في قارئ البطاقات، ثم وصّلها بالكمبيوتر. على الشاشة الرئيسية، اختر "استعادة بطاقة SD" وانقر على "مسح ضوئي" لبدء العملية.



الخطوة الثانية: مسح صورك ضوئيًا واستعادتها.

أثناء عملية المسح، استعرض النتائج للعثور على صورك المفقودة. استخدم ميزة "المعاينة" للتحقق من جودتها قبل استعادتها. بعد التأكد من صحة الصور، انقر على "استعادة" واحفظها في مكان آمن.

للحصول على شرح أكثر تفصيلاً، يمكنك مشاهدة الفيديو التعليمي الرسمي لبرنامج Wondershare Recoverit .



استعادة الصور من الذاكرة الداخلية



إذا تم تخزين الصور المحذوفة في وحدة التخزين الداخلية لهاتفك، فيمكنك تجربة الخيارات المستندة إلى السحابة أولاً.

سحابة سامسونج (تكامل مع OneDrive) :

إذا كانت مزامنة المعرض مُفعّلة، فقد تُحفظ صورك في OneDrive. انتقل إلى الإعدادات ← الحساب ← سحابة سامسونج ، ثم فعّل مزامنة المعرض. سجّل الدخول إلى OneDrive، وتحقق من ألبوماتك، واسترجع أي صور مفقودة.



صور جوجل :

إذا كنت تستخدم صور جوجل، فتحقق من سلة المهملات ، التي تخزن الصور المحذوفة لمدة تصل إلى 60 يومًا. افتح صور جوجل، ثم انتقل إلى سلة المهملات ، وحدد الصورة التي تريدها، ثم انقر على " استعادة" .

هل من الممكن استعادة الصور؟



نعم. عند حذف صورة، لا تختفي فورًا؛ بل تبقى حتى تُستبدل ببيانات جديدة. هذا يعني أن استعادتها غالبًا ما تكون ممكنة، خاصةً إذا تصرفت بسرعة. تُسرّع أدوات مثل Recoverit العملية وتُحسّن فرص استعادة الصور المحذوفة نهائيًا.



نصائح لمنع فقدان الصور واستعادة الصور

-توقف عن استخدام جهازك فورًا لتجنب الكتابة فوق البيانات المحذوفة.

تحقق من سلة المهملات أو سلة المحذوفات في التطبيقات مثل Google Photos قبل استخدام أدوات الاسترداد.



-استخدم طريقة واحدة للتعافي في كل مرة لتحقيق معدلات نجاح أفضل.

قم بإجراء فحص خطأ بطاقة SD إذا كنت تشك في وجود تلف.



-معاينة الملفات قبل الاسترداد للتأكد من استعادة الصور الصحيحة.



-استعادة الملفات إلى موقع تخزين مختلف لمنع فقدان المزيد من البيانات.

تحرك بسرعة ؛ فكلما طال انتظارك، أصبحت استعادة الصور المفقودة أصعب.

-قد يتعرض أي شخص لحذف الصور عن طريق الخطأ، ولكن باستخدام الأدوات المناسبة والخطوات السريعة، يمكنك استعادة معظم الصور المفقودة. تُقدم خدمات السحابة الإلكترونية، مثل Samsung Cloud وGoogle Photos، أداءً ممتازًا للملفات المحذوفة حديثًا، بينما يُعد Wondershare Recoverit

-الخيار الأمثل للصور المحذوفة أو المفقودة بشدة من وحدة التخزين الداخلية وبطاقات SD. فالتحرك السريع والاحتفاظ بنسخ احتياطية منتظمة هما مفتاح الحفاظ على ذكرياتك آمنة دائمًا.