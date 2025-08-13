قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل حُذفت صورك عن طريق الخطأ على هاتف سامسونج؟ إليك كيفية استعادتها

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
لمياء الياسين

هل حُذفت صورك عن طريق الخطأ على هاتف سامسونج؟ إليك كيفية استعادتها فقد يكون فقدان صورك الثمينة على هاتف سامسونج أمرًا مُرهقًا. سواءً كان ذلك بسبب عطل في بطاقة SD، أو خلل في البرنامج، أو حذف غير مقصود، فالخبر السار هو إمكانية استعادتها في معظم الحالات وإليك أماكن تخزين صور سامسونج، وطرق استعادتها المختلفة، ونصائح لتجنب فقدانها في المستقبل.

أين يتم تخزين صور Samsung؟

تُحفظ الصور على أجهزة سامسونج،  عادةً في مجلد DCIM/الكاميرا داخل وحدة التخزين الداخلية. إذا كنت تستخدم بطاقة SD، فقد تُخزّن صورك هناك. تعتمد عملية الاسترداد على مكان حفظ صورك، حيث تختلف طريقة تعامل أدوات الاسترداد مع وحدة التخزين الداخلية وبطاقات SD.

للتحقق من مكان حفظ الصور، افتح تطبيق المعرض أو الكاميرا وراجع إعدادات وحدة التخزين. معرفة مكان حفظ الصور بدقة يُسهّل عملية الاسترداد.

استعادة الصور من بطاقة SD
إذا كانت صورك المحذوفة مخزنة على بطاقة SD، يمكنك استخدام أداة استرداد فعّالة مثل Wondershare Recoverit Photo Recovery. صُمم هذا البرنامج لمعالجة حالات مثل تعطل النظام، وتهيئة الجهاز، وغيرها من المشكلات الفنية. يستخدم خوارزمية مسح عميق بنسبة نجاح تصل إلى 96%، ويدعم أكثر من 120 تنسيقًا للملفات (بما في ذلك RAW وPNG وJPG)، ويتيح لك معاينة الصور قبل استعادتها.

 استعادة الصور المحذوفة من بطاقة SD من Samsung


الخطوة 1: افتح برنامج Recoverit ووصّل بطاقة SD.

شغّل برنامج Wondershare Recoverit على جهاز الكمبيوتر. أدخل بطاقة SD في قارئ البطاقات، ثم وصّلها بالكمبيوتر. على الشاشة الرئيسية، اختر "استعادة بطاقة SD" وانقر على "مسح ضوئي" لبدء العملية.


الخطوة الثانية: مسح صورك ضوئيًا واستعادتها.
أثناء عملية المسح، استعرض النتائج للعثور على صورك المفقودة. استخدم ميزة "المعاينة" للتحقق من جودتها قبل استعادتها. بعد التأكد من صحة الصور، انقر على "استعادة" واحفظها في مكان آمن.

للحصول على شرح أكثر تفصيلاً، يمكنك مشاهدة الفيديو التعليمي الرسمي لبرنامج Wondershare Recoverit .

استعادة الصور من الذاكرة الداخلية
 

إذا تم تخزين الصور المحذوفة في وحدة التخزين الداخلية لهاتفك، فيمكنك تجربة الخيارات المستندة إلى السحابة أولاً.

سحابة سامسونج (تكامل مع OneDrive) :

 إذا كانت مزامنة المعرض مُفعّلة، فقد تُحفظ صورك في OneDrive. انتقل إلى الإعدادات ← الحساب ← سحابة سامسونج ، ثم فعّل مزامنة المعرض. سجّل الدخول إلى OneDrive، وتحقق من ألبوماتك، واسترجع أي صور مفقودة.


صور جوجل :

 إذا كنت تستخدم صور جوجل، فتحقق من سلة المهملات ، التي تخزن الصور المحذوفة لمدة تصل إلى 60 يومًا. افتح صور جوجل، ثم انتقل إلى سلة المهملات ، وحدد الصورة التي تريدها، ثم انقر على " استعادة" .

هل من الممكن استعادة الصور؟


نعم. عند حذف صورة، لا تختفي فورًا؛ بل تبقى حتى تُستبدل ببيانات جديدة. هذا يعني أن استعادتها غالبًا ما تكون ممكنة، خاصةً إذا تصرفت بسرعة. تُسرّع أدوات مثل Recoverit العملية وتُحسّن فرص استعادة الصور المحذوفة نهائيًا.


نصائح لمنع فقدان الصور واستعادة الصور

-توقف عن استخدام جهازك فورًا لتجنب الكتابة فوق البيانات المحذوفة.
تحقق من سلة المهملات أو سلة المحذوفات في التطبيقات مثل Google Photos قبل استخدام أدوات الاسترداد.


-استخدم طريقة واحدة للتعافي في كل مرة لتحقيق معدلات نجاح أفضل.
قم بإجراء فحص خطأ بطاقة SD إذا كنت تشك في وجود تلف.


-معاينة الملفات قبل الاسترداد للتأكد من استعادة الصور الصحيحة.


-استعادة الملفات إلى موقع تخزين مختلف لمنع فقدان المزيد من البيانات.
تحرك بسرعة ؛ فكلما طال انتظارك، أصبحت استعادة الصور المفقودة أصعب.

-قد يتعرض أي شخص لحذف الصور عن طريق الخطأ، ولكن باستخدام الأدوات المناسبة والخطوات السريعة، يمكنك استعادة معظم الصور المفقودة. تُقدم خدمات السحابة الإلكترونية، مثل Samsung Cloud وGoogle Photos، أداءً ممتازًا للملفات المحذوفة حديثًا، بينما يُعد Wondershare Recoverit 

-الخيار الأمثل للصور المحذوفة أو المفقودة بشدة من وحدة التخزين الداخلية وبطاقات SD. فالتحرك السريع والاحتفاظ بنسخ احتياطية منتظمة هما مفتاح الحفاظ على ذكرياتك آمنة دائمًا.

هاتف سامسونج بطاقة SD أماكن تخزين تخزين صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

مستشفى دكرنس العام

خناقة وضرب داخل مستشفى دكرنس العام.. والنيابة العامة تتدخل

جانب من الاجتماع

التأمين الصحي: تحديث جداول مواعيد الأطباء بمنظومة الحجز الإلكتروني

الإرشاد الزراعي

مبادرة بنت الريف.. الإرشاد الزراعي يكشف عن أهم جهوده خلال يوليو

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد